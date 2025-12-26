"Якщо все піде за планом": стала відома дата зустрічі Зеленського та Трампа

Рубрики
Кравцев Сергей
Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися у неділю, 28 грудня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації видання "Kyiv Post", з посиланням на неназване джерело.
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: із відкритих джерел
Крім того, дипломатичні джерела видання розповіли, що потенційним місцем зустрічі Трампа та Зеленського може стати резиденція американського президента Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.
Візит може відбутися вже 28 грудня, якщо все піде за планом, відзначають журналісти.
У контексті "мирного плану" західний чиновник, який бере участь у координації дій США та Європи, повідомив ЗМІ, що зараз панує атмосфера "обережної інтриги" після нещодавніх зустрічей на високому рівні представників адміністрації Трампа у Майамі та Флориді.
Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. Про це глава держави повідомив у себе у Telegram.
Український лідер зазначив, що секретар РНБО Рустем Умеров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.
