"Якщо все піде за планом": стала відома дата зустрічі Зеленського та Трампа

Зустріч президентів Дональда Трампа та Володимира Зеленського може відбутися у неділю, 28 грудня. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації видання "Kyiv Post", з посиланням на неназване джерело.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: із відкритих джерел

Крім того, дипломатичні джерела видання розповіли, що потенційним місцем зустрічі Трампа та Зеленського може стати резиденція американського президента Мар-а-Лаго, що у штаті Флорида.

Візит може відбутися вже 28 грудня, якщо все піде за планом, відзначають журналісти.

У контексті "мирного плану" західний чиновник, який бере участь у координації дій США та Європи, повідомив ЗМІ, що зараз панує атмосфера "обережної інтриги" після нещодавніх зустрічей на високому рівні представників адміністрації Трампа у Майамі та Флориді.

"Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання — гарантії безпеки, забезпечення дотримання та юридичні зобов'язання Росії — як і раніше, залишаються невирішеними", — розповів він.

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський найближчим часом проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом щодо мирного плану. Про це глава держави повідомив у себе у Telegram.

Український лідер зазначив, що секретар РНБО Рустем Умеров доповів йому про свої чергові контакти з американською стороною.

"Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні — з президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року", — повідомив Володимир Зеленський.

