"Если все пойдет по плану": стала известна дата встречи Зеленского и Трампа

Встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского может состояться в воскресенье, 28 декабря. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации издания "Kyiv Post", со ссылкой на неназванный источник.

Фото: из открытых источников

Кроме того, дипломатические источники издания рассказали, что потенциальным местом встречи Трампа и Зеленского может стать резиденция американского президента Мар-а-Лаго, что в штате Флорида.

Визит может состояться уже 28 декабря, "если все пойдет по плану", отмечают журналисты.

В контексте "мирного плана" западный чиновник, который участвует в координации действий США и Европы, сообщил СМИ, что сейчас царит атмосфера "осторожной интриги" после недавних встреч на высоком уровне представителей администрации Трампа в Майами и Флориде.

"Уровень конкретики выше, чем мы видели раньше. Но самые сложные вопросы – гарантии безопасности, обеспечение соблюдения и юридические обязательства России – по-прежнему остаются нерешенными", – рассказал он.

Стоит отметить, ранее Владимир Зеленский в ближайшее время проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом относительно мирного плана. Об этом глава государства сообщил у себя в Telegram.

Украинский лидер отметил, секретарь СНБО Рустем Умеров доложил ему о своих очередных контактах с американской стороной.

"Ни одного дня не теряем. Договорились о встрече на самом высоком уровне — с президентом Трампом в ближайшее время. Многое может решиться до нового года", — сообщил Владимир Зеленский.

