Война в Украине: что требует Путин от США на закрытых переговорах
Война в Украине: что требует Путин от США на закрытых переговорах

По информации СМИ, Путин продолжает требовать "весь Донбасс" на переговорах с США

26 декабря 2025, 06:52
Автор:
Кравцев Сергей

Российский диктатор Владимир Путин на закрытых обсуждениях заявил, что Москва на переговорах с США продолжает настаивать на передаче ей всей территории Донбасса, включая районы, которые российская армия так и не смогла захватить военным путем. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское издание "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники. 

Война в Украине: что требует Путин от США на закрытых переговорах

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как пишет издание со ссылкой на источники, 25 декабря Путин провел традиционное предновогоднее заседание Госсовета, формально посвященное вопросам подготовки кадров. Однако, по информации корреспондента "Коммерсанта", основное внимание президента РФ было сосредоточено вовсе не на заявленной теме, а на переговорах с США и Украиной по так называемому "мирному плану".

В ходе обсуждений Путин подробно рассказывал о контактах в Анкоридже, о предложениях американской стороны и позициях, которые, по его словам, согласовывались "на ходу". При этом он утверждал, что часть ранее озвученных инициатив США была пересмотрена после консультаций с европейскими партнерами, охарактеризовав это как проявление слабости.

По данным "Коммерсанта", Путин заявил, что Россия якобы до сих пор готова пойти на уступки, которые он для себя принял еще в Анкоридже. При этом ключевым условием остается признание Донбасса российским. В публикации отмечается, что вопрос принадлежности Краматорско-Константиновско-Славянского узла, по словам Путина, "не обсуждается", хотя в других районах теоретически допускается частичный обмен территориями.

Кроме того, источник сообщает, что в ходе переговоров обсуждается возможность совместного с США, а не с Украиной, управления Запорожской атомной электростанцией. Путин также говорил об интересе американской стороны к майнингу на ЗАЭС и обсуждении поставок электроэнергии в Украину. При этом он утверждал, что украинские специалисты продолжают работать на станции, но уже с российскими паспортами.

Читайте также на портале "Комментарии" — майнинг криптовалюты: Путин заявил о новых планах относительно Запорожской АЭС.




Источник: https://www.kommersant.ru/doc/8317445?from=top_main_1
