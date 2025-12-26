logo_ukra

Війна в Україні: що вимагає Путін від США на закритих переговорах
commentss НОВИНИ Всі новини

Війна в Україні: що вимагає Путін від США на закритих переговорах

За інформацією ЗМІ, Путін продовжує вимагати "весь Донбас" на переговорах із США

26 грудня 2025, 06:52
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російський диктатор Володимир Путін на закритих обговореннях заявив, що Москва на переговорах із США продовжує наполягати на передачі їй усієї території Донбасу, включаючи райони, які російська армія так і не змогла захопити військовим шляхом. Як передає портал "Коментарі", про це пише російське видання "Комерсант", посилаючись на свої джерела.

Війна в Україні: що вимагає Путін від США на закритих переговорах

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Як пише видання з посиланням на джерела, 25 грудня Путін провів традиційне передноворічне засідання Держради, яке формально присвячене питанням підготовки кадрів. Проте, за інформацією кореспондента "Комерсанта", основна увага президента РФ була зосереджена зовсім не на заявленій темі, а на переговорах із США та Україною щодо так званого "мирного плану".

Під час обговорень Путін докладно розповідав про контакти в Анкориджі, про пропозиції американської сторони та позиції, які, за його словами, узгоджувалися "на ходу". При цьому він стверджував, що частину раніше озвучених ініціатив США було переглянуто після консультацій з європейськими партнерами, охарактеризувавши це як вияв слабкості.

За даними "Комерсанта", Путін заявив, що Росія нібито досі готова піти на поступки, які він прийняв для себе ще в Анкориджі. При цьому ключовою умовою залишається визнання Донбасу російською. У публікації наголошується, що питання належності Краматорсько-Костянтинівсько-Слов'янського вузла, за словами Путіна, "не обговорюється", хоча в інших районах теоретично допускається частковий обмін територіями.

Крім того, джерело повідомляє, що під час переговорів обговорюється можливість спільного зі США, а не з Україною управління Запорізькою атомною електростанцією. Путін також говорив про інтерес американської сторони до майнінгу на ЗАЕС та обговорення постачання електроенергії в Україну. Він стверджував, що українські фахівці продовжують працювати на станції, але вже з російськими паспортами.

Читайте також на порталі "Коментарі" — майнінг криптовалюти: Путін заявив про нові плани щодо Запорізької АЕС.




Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/8317445?from=top_main_1
