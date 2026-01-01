Якою буде погода на початку 2026-го

В Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода зі стійкими морозами та снігопадами. Температура повітря опуститься нижче за нуль, а опади переважно випадатимуть у вигляді снігу. Про це повідомила начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

Погода у 2026 році. Фото: із відкритих джерел

За її словами, холодна погода збережеться до кінця поточного року і продовжиться у перші дні нового. Це пов'язано з поступовим переходом температурного режиму на зимовий, який супроводжуватиметься негативними температурами навіть у денний час.

Синоптик зазначила, що вже до кінця тижня в Україну почне надходити холодне арктичне повітря із північних районів Європи, у тому числі з Білого моря. Саме цей фактор стане причиною помітного похолодання та формування стійкого зимового фону. Після вторгнення арктичного повітря морози втримаються протягом певного часу.

"Цей процес збережеться і наступного тижня. Тобто холодна погода спостерігатиметься як до Нового року, так і на початку наступного року", — наголосила Голеня.

За прогнозами Укргідрометцентру, у перші дні після Нового року середньодобова температура повітря в більшості регіонів країни буде нижчою за 0 градусів. Це означає, що українці відчують прихід так званої "справжньої зими" з морозами та снігом, характерними для цієї пори року.

Синоптики радять враховувати погодні умови при плануванні поїздок та бути готовими до ускладнень на дорогах через сніг та ожеледицю.

