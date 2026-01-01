Какой будет погода в начале 2026-го

В Украине в начале 2026 года ожидается по-настоящему зимняя погода с устойчивыми морозами и снегопадами. Температура воздуха опустится ниже нуля, а осадки преимущественно будут выпадать в виде снега. Об этом сообщила начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Погода в 2026 году. Фото: из открытых источников

По ее словам, холодная погода сохранится до конца текущего года и продолжится в первые дни нового. Это связано с постепенным переходом температурного режима на зимний, который будет сопровождаться отрицательными температурами даже в дневные часы.

Синоптик отметила, что уже до конца недели в Украину начнет поступать холодный арктический воздух из северных районов Европы, в том числе из района Белого моря. Именно этот фактор станет причиной заметного похолодания и формирования устойчивого зимнего фона. После вторжения арктического воздуха морозы удержатся в течение определенного времени.

"Этот процесс сохранится и на следующей неделе. То есть холодная погода будет наблюдаться как до Нового года, так и в начале следующего года", — подчеркнула Голеня.

По прогнозам Укргидрометцентра, в первые дни после Нового года среднесуточная температура воздуха в большинстве регионов страны будет ниже 0 градусов. Это означает, что украинцы ощутят приход так называемой "настоящей зимы" с морозами и снегом, характерными для этого времени года.

Синоптики советуют учитывать погодные условия при планировании поездок и быть готовыми к осложнениям на дорогах из-за снега и гололедицы.

