Украинцы точно удивятся: синоптики не на шутку поразили прогноз погоды на зиму

Этой зимой украинцы вряд ли увидят традиционные снежные пейзажи. Прогнозы ведущих метеосистем ECMWF и UKMO указывают на теплую и сухую зиму для большинства Европы. Основным фактором является климатический феномен Ла-Нинья, который уже сформировался и постепенно ослабевает, влияя на атмосферные процессы.

Фото: из открытых источников

Меньше снега в Украине и Европе

Снегопады будут редкими, а основные снежные массивы останутся на севере континента. Центральные и южные регионы Европы, включая Украину, в основном останутся сухими.

Месячный прогноз для Украины:

· Декабрь-январь: снег возможен только в северных и центральных областях, но в основном редко.

· Февраль: снежные фронты сместятся на север; большинство территории останется без снега.

· Март: ранневесенняя погода, снег быстро тает, возможны только локальные осадки.

Причины теплой и сухой зимы

Сочетание Ла-Нинья с зонами высокого давления формирует условия для мягкой зимы с минимальными осадками. Эксперты предупреждают, что сезонные прогнозы не всегда точны, но общая тенденция – зима без сильных снегопадов – уже заметна.

Ожидаемое похолодание и снегопады

Согласно прогнозам синоптиков, зима 2026 года в Украине может быть непредсказуемой. Заслуженный метеоролог Вазира Мартазинова отметила, что первые существенные снегопады ожидаются в конце ноября и будут в основном мокрыми. Из-за плюсовых температур в декабре большого снежного покрова не предполагается.

Как уже писали "Комментарии", погода в ноябре переменчивая – температура может быть и 18, и – 4 градуса. Не возникает удивления внезапный штормовой ветер, и туман, и туман, и дождь, и мокрый снег и даже гроза.