Українців попередили про різке похолодання: якою буде погода найближчими днями

Погода у листопаді мінлива — температура може бути і +18, і — 4 градуси. Не виникає подиву раптовий штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза.

Погода. Ілюстративне фото

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погодні умови, які спостерігатимуться найближчими днями та коли буде різке похолодання. За її словами, 5 листопада в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині — коливатиметься від +8 до +11 градусів. Найвища температура очікується — у південній частині країни — вдень тут +12+17 градусів. На решті території очікується протягом дня +11+14 градусів.

“Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець — Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина — покаже невеликі дощі”, — розповіла Діденко.

За її словами, у Києві 5 листопада дощів не очікується і навіть трохи потеплішає. Загалом, за словами синоптика, найближчим часом погода в Україні буде помірно теплою, з коливаннями.

Однак з 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання.

“Прогноз ще потребуватиме уточнення, але, думаю, ніщо не завадить підготувати ближче теплі речі в шафах, записатися на заміну літньої гуми, подбати про утеплення, подумати про того, кому можна скромно допомогти, не порушуючи почуття гідності іншої людини, і обов'язково використати найближчі тепліші дні для прогулянок свіжим повітрям без товстелезних шапок та курток”, — порадила синоптикиня.

