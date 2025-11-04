logo

Главная Новости Общество права человека Украинцев предупредили о резком похолодании: какой будет погода в ближайшие дни
commentss НОВОСТИ Все новости

Украинцев предупредили о резком похолодании: какой будет погода в ближайшие дни

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала, когда будет значительное похолодание

4 ноября 2025, 14:53
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Погода в ноябре переменная – температура может быть и 18, и – 4 градуса. Не возникает удивления внезапный штормовой ветер, и туман, и туман, и дождь, и мокрый снег и даже гроза.

Украинцев предупредили о резком похолодании: какой будет погода в ближайшие дни

Погода. Иллюстративное фото

Синоптикиня Наталья Диденко рассказала о погодных условиях, которые будут наблюдаться в ближайшие дни и когда будет резкое похолодание. По ее словам, 5 ноября в Украине температура воздуха самая низкая будет в западной части — будет колебаться от +8 до +11 градусов. Самая высокая температура ожидается – в южной части страны – днем здесь +12 +17 градусов. На остальной территории ожидается в течение дня +11+14 градусов.

"Большую часть территории Украины завтра будет определять антициклональное поле, поэтому существенные осадки маловероятны. Лишь небольшой влажный островок — Винницкая, Черновицкая область, Одесщина и ночью Житомирщина покажет небольшие дожди", — рассказала Диденко.

По ее словам, в Киеве 5 ноября дождей не ожидается и даже немного потеплеет. По словам синоптика, в ближайшее время погода в Украине будет умеренно теплой, с колебаниями.

Однако с 11-12 ноября в большинстве областей Украины ожидается серьезное похолодание.

“Прогноз еще потребует уточнения, но, думаю, ничто не помешает подготовить поближе теплые вещи в шкафах, записаться на замену летней резины, позаботиться об утеплении, подумать о том, кому можно скромно помочь, не нарушая чувство достоинства другого человека, и обязательно использовать ближайшие теплые дни для для прогулок на свежем воздухе без толстенных шапок и курток”, — посоветовала синоптикиня.

Напомним: портал "Комментарии" писал о графиках работы рождественских ярмарок в Европе.



Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/pfbid0G3NiMAjwbTyLqcyrBtZ2aoqzBHMXtzfnPX8UF1xbNTSvfG6MJdbgkDhcq33VT5ctl?locale=uk_UA
