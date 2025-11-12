Українці точно здивуються: синоптики не на жарт вразили прогнозом погоди на зиму

Цієї зими українці навряд чи побачать традиційні снігові пейзажі. Прогнози провідних метеосистем ECMWF та UKMO вказують на теплу та суху зиму для більшості Європи. Основним чинником є кліматичний феномен Ла-Нінья, який уже сформувався і поступово слабшає, впливаючи на атмосферні процеси.

Фото: з відкритих джерел

Менше снігу в Україні та Європі

Снігопади будуть рідкісними, а основні снігові масиви залишаться на півночі континенту. Центральні та південні регіони Європи, включно з Україною, переважно залишаться сухими.

Місячний прогноз для України:

· Грудень–січень: сніг можливий лише у північних і центральних областях, але переважно рідко.

· Лютий: снігові фронти змістяться на північ; більшість території залишиться без снігу.

· Березень: ранньовесняна погода, сніг швидко тане, можливі лише локальні опади.

Причини теплої та сухої зими

Поєднання Ла-Нінья із зонами високого тиску формує умови для м’якої зими з мінімальними опадами. Експерти попереджають, що сезонні прогнози не завжди точні, але загальна тенденція — зима без сильних снігопадів — вже помітна.

Очікуване похолодання і снігопади

Згідно з прогнозами синоптиків, зима 2026 в Україні може бути непередбачуваною. Заслужений метеоролог Вазіра Мартазінова зазначила, що перші суттєві снігопади очікуються наприкінці листопада і будуть здебільшого мокрими. Через плюсові температури в грудні великого снігового покриву не передбачається.

Як вже писали "Коментарі", погода у листопаді мінлива — температура може бути і +18, і — 4 градуси. Не виникає подиву раптовий штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза.