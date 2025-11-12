logo_ukra

Українці точно здивуються: синоптики не на жарт вразили прогнозом погоди на зиму
commentss НОВИНИ Всі новини

Українці точно здивуються: синоптики не на жарт вразили прогнозом погоди на зиму

В Україні та більшості Європи снігопадів буде менше норми, а основні снігові зони зосередяться на півночі континенту

12 листопада 2025, 14:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Цієї зими українці навряд чи побачать традиційні снігові пейзажі. Прогнози провідних метеосистем ECMWF та UKMO вказують на теплу та суху зиму для більшості Європи. Основним чинником є кліматичний феномен Ла-Нінья, який уже сформувався і поступово слабшає, впливаючи на атмосферні процеси.

Українці точно здивуються: синоптики не на жарт вразили прогнозом погоди на зиму

Фото: з відкритих джерел

Менше снігу в Україні та Європі

Снігопади будуть рідкісними, а основні снігові масиви залишаться на півночі континенту. Центральні та південні регіони Європи, включно з Україною, переважно залишаться сухими.

Місячний прогноз для України:

·         Грудень–січень: сніг можливий лише у північних і центральних областях, але переважно рідко.

·         Лютий: снігові фронти змістяться на північ; більшість території залишиться без снігу.

·         Березень: ранньовесняна погода, сніг швидко тане, можливі лише локальні опади.

Причини теплої та сухої зими

Поєднання Ла-Нінья із зонами високого тиску формує умови для м’якої зими з мінімальними опадами. Експерти попереджають, що сезонні прогнози не завжди точні, але загальна тенденція — зима без сильних снігопадів — вже помітна.

Очікуване похолодання і снігопади

Згідно з прогнозами синоптиків, зима 2026 в Україні може бути непередбачуваною. Заслужений метеоролог Вазіра Мартазінова зазначила, що перші суттєві снігопади очікуються наприкінці листопада і будуть здебільшого мокрими. Через плюсові температури в грудні великого снігового покриву не передбачається.

Як вже писали "Коментарі", погода у листопаді мінлива — температура може бути і +18, і — 4 градуси. Не виникає подиву раптовий штормовий вітер, і туман, і мряка, і дощ, і мокрий сніг і навіть гроза.



