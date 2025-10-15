Яким буде населення України до 2030 року: прогноз МВФ

У разі припинення війни кількість населення України стабілізується на рівні близько 34 млн. осіб. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у прогнозі World Economic Outlook (WEO) Міжнародного валютного фонду за жовтень 2025 року.

За оцінкою МВФ, готівкове населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб. У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб, у 2023 році – до 34,026 млн осіб, у 2024 році – до 33,343 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

2025 рік – 32,862 млн осіб

2026 рік – 33,383 млн осіб

2027 рік – 34,006 млн осіб

2028 рік – 33,981 млн осіб

2029 рік – 33,957 млн осіб

2030 рік – 33,936 млн осіб.

Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).

Читайте також на порталі "Коментарі" — з початку повномасштабної війни у 2022 році до середини 2024 року населення України скоротилося з понад 40 млн. осіб до 31,1 млн. на підконтрольній Києву території, тобто за 2,5 року зменшилося приблизно на 10 млн. млн. Чоловік. На демографічну ситуацію дуже негативно впливають масова міграція, рекордна смертність та падіння народжуваності та старіння нації. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише Frontliner.

Аналітики з'ясували, що головною причиною зменшення населення став масовий виїзд українців за кордон. За межами країни мешкають понад 5 млн громадян, переважно в європейських країнах: Польщі, Німеччині, Чехії, Італії та Іспанії.



