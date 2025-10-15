Каким будет население Украины к 2030 году: прогноз МВФ

В случае прекращения войны количество населения Украины стабилизируется на уровне около 34 млн человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в прогнозе World Economic Outlook (WEO) Международного валютного фонда за октябрь 2025 года.

Украинцы. Фото: из открытых источников

По оценке МВФ, наличное население Украины в 2021 году составляло 41,0 млн человек. В 2022 году оно сократилось до 34,5 млн человек, в 2023 году — до 34,026 млн человек, в 2024 году — до 33,343 млн человек.

МВФ прогнозирует такую численность населения:

2025 год — 32,862 млн человек

2026 год — 33,383 млн человек

2027 год — 34,006 млн человек

2028 год — 33,981 млн человек

2029 год — 33,957 млн человек

2030 год — 33,936 млн человек.

Прогноз соответствует базовому сценарию МВФ, согласно которому война России против Украины закончится в конце 2025 года (что приведет к частичному возвращению беженцев).

Читайте также на портале "Комментарии" — с начала полномасштабной войны в 2022 году до середины 2024 года население Украины сократилось с более 40 млн. человек до 31,1 млн. на подконтрольной Киеву территории, то есть за 2,5 года уменьшилось примерно на 10 млн. После провозглашения независимости Украины в 1990-х годах ее население составляло более 40 млн. человек. На демографическую ситуацию очень негативно влияют массовая миграция, рекордная смертность и падение рождаемости и старение нации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Frontliner.

Аналитики выяснили, что главной причиной сокращения населения стал массовый выезд украинцев за границу. За пределами страны живут более 5 млн граждан, в основном в европейских странах: Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.



