Население Украины из-за войны сократилось на миллионы: сколько людей осталось

С начала полномасштабной войны в 2022 году до середины 2024 года население Украины сократилось с более 40 млн. человек до 31,1 млн. на подконтрольной Киеву территории, то есть за 2,5 года уменьшилось примерно на 10 млн. После провозглашения независимости Украины в 1990-х годах ее население составляло более 40 млн. человек. На демографическую ситуацию очень негативно влияют массовая миграция, рекордная смертность и падение рождаемости и старение нации. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Frontliner.

Украинские беженцы. Фото: из открытых источников

Аналитики выяснили, что главной причиной сокращения населения стал массовый выезд украинцев за границу. За пределами страны живут более 5 млн граждан, в основном в европейских странах: Польше, Германии, Чехии, Италии и Испании.

Авторы материала отметили, что с каждым годом войны все меньше эмигрантов хотят возвращаться домой, особенно мужчины призывного возраста. Несмотря на то, что власти пытаются разработать стимулы для возвращения людей, такие как бронирование специалистов от мобилизации и льготные программы по обеспечению работой и жильем, в других странах продолжают строить свои жизни миллионы украинцев.

Больше всего потеряли население из-за боевых действий прифронтовых регионов страны: Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. В населенных пунктах у линии боестолкновения остаются преимущественно пожилые люди.

Кроме того, из-за войны постоянных стрессов и ослабленной медицинской системы возрастает смертность. В 2023 году было зафиксировано около 495 тысяч смертей, что на треть превышает показатели довоенных лет и почти втрое больше рождаемости.

Родилось в Украине в 2023 году меньше всего детей за всю современную историю государства – 180 тысяч. Также в стране наблюдается старение населения: если доля детей до 18 лет составляет 15%, то людей от 60 лет в Украине уже 27%.

