Які покупки українцям обходилися найдорожче у вересні

У вересні українці найбільше витрачали за одну покупку не на продукти чи паливо. Найвищий середній чек серед наведених категорій опинився у магазинах одягу – 2043 гривні. На другому місці за сумою однієї покупки були магазини будівельних матеріалів, де показник сягнув 1018 гривень.

Покупки. Фото: з відкритих джерел

Такі дані показують різницю у витратах залежно від типу магазину: повсякденні покупки обходяться помітно дешевше, тоді як придбання одягу чи товарів для ремонту потребує більших витрат.

У супермаркетах середній чек у вересні становив 286 гривень. Це категорія регулярних витрат, у якій покупці зазвичай купують товари першої необхідності. На автозаправних станціях середня сума однієї покупки сягнула 968 гривень.

Таким чином, чек на АЗС виявився більш ніж утричі вищим за середній чек у супермаркетах. При цьому покупка в магазині одягу в середньому коштувала приблизно сім разів дорожче, ніж одна покупка продуктів.

Будівельні матеріали також увійшли до числа категорій із відносно високими витратами: середній чек тут становив 1018 гривень. Такі покупки можуть включати товари для ремонту та облаштування житла, однак наведені цифри не розкривають структури витрат усередині категорії.

Важливо враховувати, що середній чек відбиває суму однієї покупки, а чи не загальні щомісячні витрати людини чи сім'ї. Він також не показує скільки разів покупці відвідували магазини різних типів.

Проте дані за вересень дають змогу порівняти типові суми на касі: повсякденні витрати на продукти значно нижчі, ніж разові купівлі одягу та будівельних товарів, а витрати на АЗС залишаються однією з помітних статей витрат при кожній заправці або супутній купівлі.

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