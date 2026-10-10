Какие покупки украинцам обходились дороже всего в сентябре

В сентябре украинцы больше всего тратили за одну покупку не на продукты или топливо. Самый высокий средний чек среди приведенных категорий оказался в магазинах одежды – 2043 гривны. На втором месте по сумме одной покупки были магазины строительных материалов, где показатель достиг 1018 гривен.

Покупки. Фото: из открытых источников

Такие данные показывают разницу в расходах в зависимости от типа магазина: повседневные покупки обходятся заметно дешевле, тогда как приобретение одежды или товаров для ремонта требует более существенных затрат.

В супермаркетах средний чек в сентябре составил 286 гривен. Это категория регулярных расходов, в которой покупатели обычно приобретают продукты и товары первой необходимости. На автозаправочных станциях средняя сумма одной покупки достигла 968 гривен.

Таким образом, чек на АЗС оказался более чем втрое выше среднего чека в супермаркетах. При этом покупка в магазине одежды в среднем обходилась примерно в семь раз дороже, чем одна покупка продуктов.

Строительные материалы также вошли в число категорий с относительно высокими расходами: средний чек здесь составил 1018 гривен. Такие покупки могут включать товары для ремонта и обустройства жилья, однако приведенные цифры не раскрывают структуру расходов внутри категории.

Важно учитывать, что средний чек отражает сумму одной покупки, а не общие ежемесячные расходы человека или семьи. Он также не показывает, сколько раз покупатели посещали магазины разных типов.

Тем не менее данные за сентябрь позволяют сравнить типичные суммы на кассе: повседневные расходы на продукты значительно ниже, чем разовые покупки одежды и строительных товаров, а расходы на АЗС остаются одной из заметных статей затрат при каждой заправке или сопутствующей покупке.

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