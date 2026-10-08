Летать станет не по карману: почему цены на авиабилеты взлетят еще больше

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Кравцев Сергей
Европейские авиакомпании готовятся еще как минимум к одному году высоких расходов на топливо, которые неизбежно будут отражаться на стоимости авиабилетов. Об этом, как пишет Reuters, заявил генеральный директор Ryanair Group Майкл О’Лири.
Авиаперелеты. Фото: из открытых источников
По его словам, война с Ираном привела к резкому росту стоимости авиатоплива. Сейчас оно примерно на 50% дороже, чем до начала боевых действий. При этом О’Лири считает, что цены вряд ли быстро вернутся к прежнему уровню и могут оставаться высокими еще 12-18 месяцев.
Ситуацию частично смягчает то, что многие перевозчики заранее зафиксировали стоимость значительной части необходимого топлива. Однако это не отменяет давления на отрасль: по мере обновления топливных контрактов авиакомпаниям придется закупать ресурс уже по значительно более высоким ценам.
О’Лири ожидает, что в ближайшие месяцы авиабилеты продолжат дорожать. Особенно серьезным может оказаться удар для перевозчиков, которые на 2027 год зафиксировали цены на топливо существенно ниже нынешнего рыночного уровня.
При этом гендиректор Ryanair не прогнозирует дефицита авиатоплива. Главной проблемой, по его словам, станет именно его стоимость и необходимость компенсировать дополнительные расходы.
Таким образом, последствия войны на Ближнем Востоке могут почувствовать даже те пассажиры, которые напрямую не связаны с регионом. Рост стоимости топлива способен стать одним из главных факторов, определяющих цены на авиаперелеты в Европе в следующем году.
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