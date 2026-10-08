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Літати стане не по кишені: чому ціни на авіаквитки злетять ще більше

Авіапаливо вже приблизно на 50% дорожче за довоєнний рівень, а пасажирів попередили про нові підвищення тарифів у найближчі місяці

8 жовтня 2026, 14:36
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Кравцев Сергей

Європейські авіакомпанії готуються ще як мінімум до одного року високих витрат на пальне, які неминуче відбиватимуться на вартості авіаквитків. Про це, як пише Reuters, заявив генеральний директор Ryanair Group Майкл О'Лірі.

Літати стане не по кишені: чому ціни на авіаквитки злетять ще більше

Авіаперельоти. Фото: з відкритих джерел

За його словами, війна з Іраном призвела до різкого зростання вартості авіапалива. Зараз воно приблизно на 50% дорожче, ніж на початок бойових дій. При цьому О'Лірі вважає, що ціни навряд чи швидко повернуться до попереднього рівня та можуть залишатися високими ще 12-18 місяців.

"Наступного року всі ми зіткнемося з величезним викликом, пов'язаним з витратами", — заявив глава найбільшого європейського лоукостера.

Ситуацію частково пом'якшує те, що багато перевізників заздалегідь зафіксували вартість значної частини палива. Однак це не скасовує тиску на галузь: у міру оновлення паливних контрактів авіакомпаніям доведеться закуповувати ресурс вже за значно вищими цінами.

О'Лірі очікує, що найближчими місяцями авіаквитки продовжать дорожчати. Особливо серйозним може виявитися удар для перевізників, які на 2027 рік зафіксували ціни на паливо суттєво нижчі від нинішнього ринкового рівня.

При цьому гендиректор Ryanair не прогнозує дефіциту авіапалива. Головною проблемою, за його словами, стане саме його вартість та необхідність компенсувати додаткові витрати.

"Авіакомпанії не виживуть, якщо не перекладуть ці шалено високі витрати на паливо на пасажирів у вигляді більш високих цін. І клієнтам доведеться за це платити", — сказав О'Лірі.

Таким чином, наслідки війни на Близькому Сході можуть відчути навіть пасажири, які безпосередньо не пов'язані з регіоном. Зростання вартості палива здатне стати одним із головних факторів, що визначають ціни на авіаперельоти в Європі наступного року.

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Джерело: https://www.reuters.com/business/energy/ryanairs-oleary-says-jet-fuel-cost-will-stay-high-into-2028-2026-10-08/
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