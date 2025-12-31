Це перша країна, яка країна зустрічає Новий рік

Новий рік на Землі настає не одночасно у всіх. Через поділ планети на 24 часові пояси святкова ніч розтягується на понад добу, і поки одні країни вже піднімають келихи, інші лише готуються до відліку останніх секунд.

Новий рік. Фото з відкритих джерел

Україна живе за східноєвропейським часом (GMT+2), тож ми зустрічаємо Новий рік раніше, ніж більшість країн Європи. Водночас українці святкують приблизно на 10 годин пізніше, ніж перші мешканці планети, у яких настання нового 2026 року відбувається найраніше.

Першими у світі Новий рік зустрічають жителі держави Кірибаті. У 1994 році країна свідомо змінила часові межі, щоб опинитися по "правильний бік" лінії зміни дат. Відтоді саме острови Кірибаті офіційно відкривають новий календарний рік. Коли в Україні лише проб’є опівніч, у Кірибаті вже буде близько 10-ї години ранку 2026 року.

Найпізніше ж Новий рік приходить до країни Ніуе, яка знаходиться в Тихому океані. Там святкування починається тоді, коли в Україні вже 13:00. А рекорд належить незаселеним американським островам Гауленд і Бейкер. Вони "заходять" у новий рік на 14 годин пізніше за Україну.

Завдяки часовим поясам, коли українці вже святкують Новий рік, більшість країн Центральної Європи зокрема Німеччина, Польща, Франція та Італія чекають ще годину. Велика Британія, Ірландія та Португалія зустрічають Новий рік на дві години пізніше, ніж українці.

