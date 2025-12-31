logo

Это первая страна, которая встречает Новый год
НОВОСТИ

Это первая страна, которая встречает Новый год

Какая страна первой встречает Новый год, а где празднуют самое позднее.

31 декабря 2025, 07:30
Автор:
avatar

Slava Kot

Новый год на Земле наступает не сразу у всех. Из-за разделения планеты на 24 часовых пояса праздничная ночь растягивается более суток, и пока одни страны уже поднимают бокалы, другие лишь готовятся к отсчету последних секунд.

Это первая страна, которая встречает Новый год

Новый год. Фото из открытых источников

Украина живет по восточноевропейскому времени (GMT+2), поэтому мы встречаем Новый год раньше, чем большинство стран Европы. В то же время украинцы празднуют примерно на 10 часов позже, чем первые жители планеты, у которых наступление нового 2026 года происходит раньше.

Первыми в мире Новый год встречают жители Кирибати. В 1994 году страна сознательно изменила временные пределы, чтобы оказаться на "правильной стороне" линии смены дат. С этого момента именно острова Кирибати официально открывают новый календарный год. Когда в Украине только пробьет полночь, на Кирибати уже будет около 10 часов утра 2026 года.

Позднее всего Новый год приходит в страну Ниуэ, которая находится в Тихом океане. Там празднование начинается, когда в Украине уже 13:00. А рекорд принадлежит необитаемым американским островам Гауленд и Бейкер. Они "заходят" в новый год на 14 часов позже Украины.

Благодаря часовым поясам, когда украинцы уже празднуют Новый год, большинство стран Центральной Европы, в частности, Германия, Польша, Франция и Италия ждут еще час. Великобритания, Ирландия и Португалия встречают Новый год на два часа позже украинцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему мы празднуем Новый год.

Также "Комментарии" писали о том, как правильно писать словосочетание "новый год" и почему нельзя поздравлять с "наступающим".



