Это первая страна, которая встречает Новый год

Новый год на Земле наступает не сразу у всех. Из-за разделения планеты на 24 часовых пояса праздничная ночь растягивается более суток, и пока одни страны уже поднимают бокалы, другие лишь готовятся к отсчету последних секунд.

Новый год. Фото из открытых источников

Украина живет по восточноевропейскому времени (GMT+2), поэтому мы встречаем Новый год раньше, чем большинство стран Европы. В то же время украинцы празднуют примерно на 10 часов позже, чем первые жители планеты, у которых наступление нового 2026 года происходит раньше.

Первыми в мире Новый год встречают жители Кирибати. В 1994 году страна сознательно изменила временные пределы, чтобы оказаться на "правильной стороне" линии смены дат. С этого момента именно острова Кирибати официально открывают новый календарный год. Когда в Украине только пробьет полночь, на Кирибати уже будет около 10 часов утра 2026 года.

Позднее всего Новый год приходит в страну Ниуэ, которая находится в Тихом океане. Там празднование начинается, когда в Украине уже 13:00. А рекорд принадлежит необитаемым американским островам Гауленд и Бейкер. Они "заходят" в новый год на 14 часов позже Украины.

Благодаря часовым поясам, когда украинцы уже празднуют Новый год, большинство стран Центральной Европы, в частности, Германия, Польша, Франция и Италия ждут еще час. Великобритания, Ирландия и Португалия встречают Новый год на два часа позже украинцев.

