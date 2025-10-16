logo_ukra

Як зайти усі лимони в monobank: де їх шукати, щоб мати шанс виграти мільйон гривень
Як зайти усі лимони в monobank: де їх шукати, щоб мати шанс виграти мільйон гривень

Полювання на лимони в monobank. Як знайти лимони та виграти iPhone, мільйон гривень чи BMW.

16 жовтня 2025, 15:40
Автор:
Slava Kot

Банк monobank досягнув рубежу у 10 мільйонів клієнтів та оголосив про великий інтерактивний розіграш під назвою "Полювання на лимони". Користувачі можуть шукати віртуальні лимони у своєму застосунку та вигравати цінні призи: від нових iPhone 17 до 1 мільйона гривень та навіть автомобіля BMW.

Як зайти усі лимони в monobank: де їх шукати, щоб мати шанс виграти мільйон гривень

Де шукати лимони в "Монобанк"

Як почати шукати лимони в monobank

Співзасновник monobank Олег Гороховський оголосив про старт акції у своєму Telegram-каналі. Він попередив, що гра може викликати справжню залежність.

"Одразу попереджаю, якщо ви це почнете, ви вже не зможете зупинитися. Мені встановили це для тестування тиждень тому і я ненавиджу того, хто це зробив;) Але якщо все ж таки готові, то бажаю вам удачі", — пожартував Гороховський.

monobank передбачив одразу кілька рівнів нагород для тих, хто буде шукати лимони:

  • - знайшли 10 лимонів — участь у розіграші 50 iPhone 17 і спеціальний "скін" на згадку
  • - знайшли 50 лимонів — шанс виграти 1 000 000 гривень.

Крім того, існує також міфічний 51-й лимон. Якщо знайти цей лимон у "Монобанку", то можна отримати автомобіль BMW 3 Series. Гороховський дав підказку, що цей лимон "десь на маркеті", однак додав, що "він не перевіряв".

Для дитячих карток передбачені окремі бонуси, зокрема розіграш 1000 банок шоколадних монет і головний приз — поїздка до Діснейленду для дитини-переможця та чотирьох друзів.

Як знайти усі лимони в monobank

Щоб долучитися до акції та знайти усі лимони в monobank, потрібно відкрити застосунок банку на телефоні. На його екрані у різних місцях будуть розміщені лимони. Якщо ви бачите на екрані жовтий лимон — натискайте на нього, і він автоматично додається до вашої колекції.

Якщо вас цікавить питання, де знаходяться усі лимони в monobank, то вони з’являються у різних розділах, зокрема, у секції кешбеку, операціях, платежах, або навіть у меню "ще" та інших підпунктах застосунку.

Як зайти усі лимони в monobank: де їх шукати, щоб мати шанс виграти мільйон гривень - фото 2

Як шукати лимони в "Монобанк"

Де знайти усі лимони в monobank

Як знайти лимони в monobank

Як знайти лимони в monobank

Шукати лимони можна лише чотири дні. Результати розіграшу iPhone будуть опубліковані 20 жовтня, а розіграш мільйона гривень відбудеться 21 жовтня у прямому ефірі.

Як знайти лимони в monobank

Зауважимо, що через шалений ажіотаж серед користувачів, які захоплено шукають лимони, додаток може тимчасово підвисати або працювати з перебоями. Однак, кожен може спробувати знайти усі лимони в monobank.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Гороховський з Monobank відреагував на звинувачення блогерки, в якої вкрали 6 млн гривень.

Також "Коментарі" писали, що співвласник Monobank Олег Гороховський оголосив жартівливий збір коштів "на ядерку".



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
