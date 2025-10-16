Как зайти все лимоны в monobank: где их искать, чтобы иметь шанс выиграть миллион гривен

Банк monobank достиг рубежа в 10 миллионов клиентов и объявил о большом интерактивном розыгрыше под названием "Охота за лимонами". Пользователи могут искать виртуальные лимоны в своем приложении и выигрывать ценные призы от новых iPhone 17 до 1 миллиона гривен и даже автомобиля BMW.

Где искать лимоны в "Монобанке"

Как начать искать лимоны в monobank

Соучредитель monobank Олег Гороховский объявил о старте акции в своем Telegram-канале. Он предупредил, что игра может вызвать подлинную зависимость.

"Сразу предупреждаю, если вы это начнете, вы уже не сможете остановиться. Мне установили это для тестирования неделю назад и я ненавижу того, кто это сделал;) Но если все-таки готовы, желаю вам удачи", — пошутил Гороховский.

monobank предусмотрел сразу несколько уровней наград для тех, кто будет искать лимоны:

— нашли 10 лимонов — участие в розыгрыше 50 iPhone 17 и специальный "скин" в память

— нашли 50 лимонов – шанс выиграть 1 000 000 гривен.

Кроме того, существует также мифический 51-й лимон. Если найти этот лимон в "Монобанке", можно получить автомобиль BMW 3 Series. Гороховский подсказал, что этот лимон "где-то на маркете", однако добавил, что "он не проверял".

Для детских карт предусмотрены отдельные бонусы, в том числе розыгрыш 1000 банок шоколадных монет и главный приз — поездка в Диснейленд для ребенка-победителя и четырех друзей.

Как найти все лимоны в monobank

Чтобы присоединиться к акции и найти все лимоны в monobank, необходимо открыть приложение банка на телефоне. На его экране в разных местах будут размещены лимоны. Если вы видите на экране желтый лимон – нажимайте на него, и он автоматически добавляется в вашу коллекцию.

Если вас интересует вопрос, где найти все лимоны в monobank, то они появляются в разных разделах, в частности, в секции кэшбека, операциях, платежах или даже в меню "еще" и других подпунктах приложения.

Как искать лимоны в "Монобанке"

Где найти все лимоны в monobank

Как найти лимоны в monobank

Как найти лимоны в monobank

Искать лимоны можно всего четыре дня. Результаты розыгрыша iPhone будут опубликованы 20 октября, а розыгрыш миллиона гривен состоится 21 октября в прямом эфире.

Как найти лимоны в monobank

Заметим, что из-за безумного ажиотажа среди пользователей, увлеченно ищущих лимоны, приложение может временно подвисать или работать с перебоями. Однако каждый может попытаться найти все лимоны в monobank.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен.

Также "Комментарии" писали, что совладелец Monobank Олег Гороховский объявил шутливый сбор средств "на ядерку".