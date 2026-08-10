Як виглядає на 25 років молодша коханка Януковича, заради якої він кинув дружину

Після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році несподівано розкрилося й його особисте життя. Як виявилося президент-утікач має коханку Любов Полежай (Садикову). Нові розслідування дають змогу краще зрозуміти, де вона може перебувати нині та як змінилося її життя після втечі до Росії.

Любов Полежай та Віктор Янукович. Фото з відкритих джерел

За даними "Телебачення Торонто", Янукович, імовірно, багато років живе у закритій резиденції в Сочі. За версією розслідувачів разом з ним там може перебувати і Любов Полежай. Журналісти проаналізували пересування колишніх охоронців Януковича, які після 2014 року опинилися на службі у Федеральній службі охорони РФ.

Любов Полежай (Садикова), її донька та сестра

Хто така Любов Полежай – коханка Януковича

Любов Полежай, у дівоцтві Садикова, народилася 1975 року в Єнакієвому Донецької області. До Києва вона переїхала разом з першим чоловіком у 2003 році. Згодом працювала офіціанткою в комплексі "Зоряний", де розташовувалися штаб "Партії регіонів", ресторан для її представників та робочий кабінет Януковича.

Згодом Полежай працювала в державних структурах, була помічницею народної депутатки Юлії Льовочкіної, а також займалася бізнесом. У Києві їй належав салон краси Crystal Spa.

Любов Полежай та її донька

Про близькі стосунки Полежай з Януковичем стало відомо після втечі президента у 2014 році. Коли "Межигір'я" відкрили для журналістів, там знайшли особисті речі Полежай, її портрети та дитячі малюнки. Представники оточення експрезидента тоді підтверджували, що вона була його коханкою.

Портрет коханки Януковича Любові Полежай в Межигір’ї

Після Революції Гідності Полежай разом з донькою та Януковичем виїхала до Росії. У 2017 році сам Янукович заявив російським журналістам, що розлучився з Людмилою Янукович після 45 років шлюбу та живе з Любов'ю Полежай, яка на 25 років молодша за нього.

Віктор Януковчи та його колишня дружина Людмила Янукович

Наразі точне місце проживання 51 річної Полежай офіційно не розкривається. Однак журналісти "Телебачення Торонто" пов'язують її з Сочі. За їхньою версією, аналіз даних про авіаперельоти показав, що колишні охоронці Януковича регулярно супроводжували Полежай та її родичів. Це стало одним з аргументів на користь припущення, що вона може проживати разом з 76-річним Януковичем у закритій резиденції.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Янукович живе в Сочі під вигаданим ім'ям.

Також "Коментарі" писали про коханку Путіна Аліну Кабаєву.