Фейкове ім’я та нова коханка: журналісти з'ясували, де та як тепер живе Янукович



















Експрезидент України Віктор Янукович, який утік до Росії після Революції Гідності, ймовірно, вже багато років проживає у закритій резиденції в Сочі разом з цивільною дружиною Любов'ю Полежай (Садиковою). Такого висновку дійшли журналісти проєкту "Телебачення Торонто", які провели масштабне розслідування про нинішнє життя родини колишнього президента.

Янукович та його дружина Людмила. Фото з відкритих джерел

Коханка Януковича

Розслідувачі встановили, що охоронці Януковича, які виїхали з ним до Росії у 2014 році, нині служать у Федеральній службі охорони РФ та базуються саме в Сочі. Аналіз баз авіаперельотів показав, що вони регулярно супроводжували Любов Полежай та її родичів. На думку журналістів, це підтверджує спільне проживання з Януковичем.

Любов Полежай — нова коханка Януковича

За даними розслідування, Полежай за роки життя в Росії стала власницею понад 370 гектарів землі та більш як 2400 квадратних метрів нерухомості. До її активів входять п'ять квартир, п'ять приватних будинків, комерційні приміщення та дві квартири в Москві. Загальна вартість майна оцінюється більш ніж у 8 мільйонів доларів.

Янукович живе в Сочі

Янукович живе в Сочі

Фейкове ім’я Януковича

Журналісти також звернули увагу на загадкового чоловіка на ім'я Олег Леонов, який супроводжував Полежай під час подорожей. Вони припускають, що саме під цим вигаданим ім'ям може переховуватися Янукович. Як зазначається у розслідуванні, прізвище "Леонов" збігається з дівочим прізвищем його матері.

Родина Януковича

Не менш цікаві деталі стосуються інших членів родини. За даними журналістів офіційна дружина Людмила Янукович проживає у сімейному маєтку в окупованій Ялті. Водночас її телефонний номер у російських базах позначений як номер померлої людини, хоча підтверджень її смерті немає.

Старший син експрезидента Олександр, як стверджують автори розслідування, змінив прізвище на Соколов. Під цим ім'ям він нібито працював із системами МВС РФ, які використовуються для розпізнавання облич, а також підтримував контакти з високопосадовцями ФСБ. За інформацією журналістів, його дружина Олена Соколова (Янукович) є домогосподаркою, однак володіє елітною нерухомістю під Москвою та мільйонними заощадженнями на депозитах, а також має громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів разом з двома синами.

Розслідування демонструє, що після втечі з України родина Януковича не лише облаштувала нове життя в Росії, а й накопичила значні активи, використовуючи нові імена та приховуючи свою діяльність.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду.