Фейковое имя и новая любовница: журналисты выяснили, где и как теперь живет Янукович



















Сбежавший в Россию после Революции Достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович, вероятно, уже много лет проживает в закрытой резиденции в Сочи вместе с гражданской женой Любовью Полежай (Садиковой). К такому выводу пришли журналисты проекта Телевидение Торонто, которые провели масштабное расследование о нынешней жизни семьи бывшего президента.

Янукович и его супруга Людмила. Фото из открытых источников

Любовница Януковича

Расследователи установили, что выехавшие с ним в Россию в 2014 году охранники Януковича сейчас служат в Федеральной службе охраны РФ и базируются именно в Сочи. Анализ баз авиаперелетов показал, что они регулярно сопровождали Любовь Полежай и его родственников. По мнению журналистов, это подтверждает совместное проживание с Януковичем.

Любовь Полежай - новая любовница Януковича

По данным расследования, Полежай за годы жизни в России стала владелицей более 370 гектаров земли и более 2400 квадратных метров недвижимости. В ее активы входят пять квартир, пять частных домов, коммерческие помещения и две квартиры в Москве. Общая стоимость имущества оценивается в более чем 8 миллионов долларов.

Янукович живет в Сочи

Янукович живет в Сочи

Фейковое имя Януковича

Журналисты также обратили внимание на загадочного мужчину по имени Олег Леонов, сопровождавшего Полежай во время путешествий. Они предполагают, что именно под этим вымышленным именем может скрываться Янукович. Как отмечается в расследовании, фамилия "Леонов" совпадает с девичьей фамилией его матери.

Семья Януковича

Не менее интересные детали касаются других членов семьи. По данным журналистов, официальная жена Людмила Янукович проживает в семейном имении в оккупированной Ялте. В то же время, ее телефонный номер в российских базах обозначен как номер умершего человека, хотя подтверждений ее смерти нет.

Старший сын экс-президента Александр, как утверждают авторы расследования, сменил фамилию на Соколов. Под этим именем он якобы работал с системами МВД РФ, которые используются для распознавания лиц, а также поддерживал контакты с чиновниками ФСБ. По информации журналистов, его жена Елена Соколова (Янукович) является домохозяйкой, однако владеет элитной недвижимостью под Москвой и миллионными сбережениями на депозитах, а также имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов вместе с двумя сыновьями.

Расследование демонстрирует, что после побега из Украины семья Януковича не только обустроила новую жизнь в России, но и накопила значительные активы, используя новые имена и скрывая свою деятельность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что корабль-ресторан Януковича в Межигорье ушел под воду.