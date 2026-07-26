Фейковое имя и новая любовница: журналисты выяснили, где и как теперь живет Янукович

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Slava Kot
Сбежавший в Россию после Революции Достоинства экс-президент Украины Виктор Янукович, вероятно, уже много лет проживает в закрытой резиденции в Сочи вместе с гражданской женой Любовью Полежай (Садиковой). К такому выводу пришли журналисты проекта Телевидение Торонто, которые провели масштабное расследование о нынешней жизни семьи бывшего президента.
Янукович и его супруга Людмила. Фото из открытых источников
Расследователи установили, что выехавшие с ним в Россию в 2014 году охранники Януковича сейчас служат в Федеральной службе охраны РФ и базируются именно в Сочи. Анализ баз авиаперелетов показал, что они регулярно сопровождали Любовь Полежай и его родственников. По мнению журналистов, это подтверждает совместное проживание с Януковичем.
Любовь Полежай - новая любовница Януковича
По данным расследования, Полежай за годы жизни в России стала владелицей более 370 гектаров земли и более 2400 квадратных метров недвижимости. В ее активы входят пять квартир, пять частных домов, коммерческие помещения и две квартиры в Москве. Общая стоимость имущества оценивается в более чем 8 миллионов долларов.
Янукович живет в Сочи
Янукович живет в Сочи
Журналисты также обратили внимание на загадочного мужчину по имени Олег Леонов, сопровождавшего Полежай во время путешествий. Они предполагают, что именно под этим вымышленным именем может скрываться Янукович. Как отмечается в расследовании, фамилия "Леонов" совпадает с девичьей фамилией его матери.
Не менее интересные детали касаются других членов семьи. По данным журналистов, официальная жена Людмила Янукович проживает в семейном имении в оккупированной Ялте. В то же время, ее телефонный номер в российских базах обозначен как номер умершего человека, хотя подтверждений ее смерти нет.
Старший сын экс-президента Александр, как утверждают авторы расследования, сменил фамилию на Соколов. Под этим именем он якобы работал с системами МВД РФ, которые используются для распознавания лиц, а также поддерживал контакты с чиновниками ФСБ. По информации журналистов, его жена Елена Соколова (Янукович) является домохозяйкой, однако владеет элитной недвижимостью под Москвой и миллионными сбережениями на депозитах, а также имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов вместе с двумя сыновьями.
Расследование демонстрирует, что после побега из Украины семья Януковича не только обустроила новую жизнь в России, но и накопила значительные активы, используя новые имена и скрывая свою деятельность.
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