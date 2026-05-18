Корабель-ресторан Януковича в Межигір'ї пішов під воду (ФОТО)

У колишній резиденції екс-президента Віктора Януковича "Межигір’я" частково затонув плавучий ресторан "Ґалеон". Це один з найвідоміших символів розкоші, надмірностей та корупції епохи Януковича.

Кадри підтопленого корабля-ресторана Януковича з’явилися в мережі 18 травня. На відео та фото видно, що корабель суттєво просів у воду. Частина вікон-ілюмінаторів опинилася нижче рівня води, а вхід майже затоплений. Судно розташоване на території парку-пам’ятки "Межигір’я" у селі Нові Петрівці під Києвом.

У адміністрації парку підтвердили факт підтоплення та пояснили, що причиною стало різке підняття рівня води у Київському водосховищі.

"Працівники парку оперативно виявили ситуацію та одразу вжили заходів щодо ліквідації наслідків. Зокрема, було здійснено відкачування води із залученням усієї наявної техніки та обладнання у парку (були задіяні помпи, насоси, автомобільна техніка). Попри вжиті заходи, зупинити потрапляння води у корабель не вдалося", – констатували в пресслужбі.

Плавучий ресторан "Ґалеон" вважався одним із найбільш показових символів розкоші колишнього президента. Судно довжиною близько 50 метрів використовувалося як будинок прийомів і мало банкетну залу, сцену, окремий кабінет Януковича та кімнати для відпочинку. Інтер’єри оздоблювали мармуром, позолотою, кришталем і дорогими породами дерева.

Після Революції Гідності у 2014 році "Межигір’я" відкрили для відвідувачів як музей корупції та символ надмірного способу життя української політичної еліти того часу.

