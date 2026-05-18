Корабль-ресторан Януковича в Межигорье ушел под воду (ФОТО)

В бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" частично затонул плавучий ресторан "Галеон". Это один из самых известных символов роскоши, излишеств и коррупции эпохи Януковича.

Кадры подтопленного корабля-ресторана Януковича появились в сети 18 мая. На видео и фото видно, что корабль просел в воду. Часть окон-иллюминаторов оказалась ниже уровня воды, а вход практически затоплен. Судно расположено на территории парка-памятника "Межигорье" в селе Новые Петровцы под Киевом.

В администрации парка подтвердили факт подтопления и объяснили, что причиной стало резкое повышение уровня воды в Киевском водохранилище.

"Работники парка оперативно обнаружили ситуацию и сразу приняли меры по ликвидации последствий. В частности, была осуществлена откачка воды с привлечением всей имеющейся техники и оборудования в парке (были задействованы помпы, насосы, автомобильная техника). Несмотря на предпринятые меры, остановить попадание воды в корабль не удалось", — констатировали в пресс-службе.

Плавающий ресторан "Галеон" считался одним из самых показательных символов роскоши бывшего президента. Судно длиной около 50 метров использовалось как дом приемов и имел банкетный зал, сцену, отдельный кабинет Януковича и комнаты отдыха. Интерьеры украшали мрамором, позолотой, хрусталем и дорогими породами дерева.

После Революции Достоинства в 2014 году "Межигорье" открыли для посетителей музей коррупции и символ чрезмерного образа жизни украинской политической элиты того времени.

