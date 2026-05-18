Корабль-ресторан Януковича в Межигорье ушел под воду (ФОТО)

Slava Kot
В бывшей резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" частично затонул плавучий ресторан "Галеон". Это один из самых известных символов роскоши, излишеств и коррупции эпохи Януковича.
Фото из открытых источников
Кадры подтопленного корабля-ресторана Януковича появились в сети 18 мая. На видео и фото видно, что корабль просел в воду. Часть окон-иллюминаторов оказалась ниже уровня воды, а вход практически затоплен. Судно расположено на территории парка-памятника "Межигорье" в селе Новые Петровцы под Киевом.
В администрации парка подтвердили факт подтопления и объяснили, что причиной стало резкое повышение уровня воды в Киевском водохранилище.
Плавающий ресторан "Галеон" считался одним из самых показательных символов роскоши бывшего президента. Судно длиной около 50 метров использовалось как дом приемов и имел банкетный зал, сцену, отдельный кабинет Януковича и комнаты отдыха. Интерьеры украшали мрамором, позолотой, хрусталем и дорогими породами дерева.
После Революции Достоинства в 2014 году "Межигорье" открыли для посетителей музей коррупции и символ чрезмерного образа жизни украинской политической элиты того времени.
