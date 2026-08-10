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Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену

Что известно о выехавшей с Януковичем в РФ Любовь Полежай.

10 августа 2026, 10:30
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Автор:
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Slava Kot

После побега Виктора Януковича из Украины в 2014 году неожиданно раскрылась и его личная жизнь. Как оказалось, президент-беглец имеет любовницу Любовь Полежай (Садикову). Новые расследования позволяют лучше понять, где она может находиться и как изменилась ее жизнь после бегства в Россию.

Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену

Любовь Полежай и Виктор Янукович. Фото из открытых источников

По данным "Телебачення Торонто", Янукович, вероятно, много лет живет в закрытой резиденции в Сочи. По версии расследователей вместе с ним там может находиться и Любовь Полежай. Журналисты проанализировали передвижение бывших телохранителей Януковича, которые после 2014 года оказались на службе в Федеральной службе охраны РФ.

Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену - фото 2

Любовь Полежай (Садыкова), ее дочь и сестра

Кто такая Любовь Полежай – любовница Януковича

Любовь Полежай, в девичестве Садыкова, родилась в 1975 году в Енакиево Донецкой области. В Киев она переехала вместе с первым мужчиной в 2003 году. Впоследствии работала официанткой в комплексе "Звездный", где размещались штаб "Партии регионов", ресторан для ее представителей и рабочий кабинет Януковича.

Впоследствии Полежай работала в государственных структурах, была помощницей народного депутата Юлии Левочкиной, а также занималась бизнесом. В Киеве принадлежал салон красоты Crystal Spa.

Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену - фото 2

Любовь Полежай и ее дочь

О близких отношениях Полежай с Януковичем стало известно после бегства президента в 2014 году. Когда "Межигорье" открыли для журналистов, там нашли личные вещи Полежай, портреты и детские рисунки. Представители окружения экспрезидента тогда подтверждали, что она была его любовницей.

Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену - фото 2

Портрет любовницы Януковича Любови Полежай в Межигорье

После Революции Достоинства Полежай вместе с дочерью и Януковичем уехала в Россию. В 2017 году сам Янукович заявил российским журналистам, что расстался с Людмилой Янукович после 45 лет брака и живет с Любовью Полежай, которая на 25 лет младше его.

Как выглядит на 25 лет младшая любовница Януковича, ради которой он бросил жену - фото 2

Виктор Янукович и его бывшая жена Людмила Янукович

Пока точное место жительства 51-летней Полежай официально не раскрывается. Однако журналисты "Телевидения Торонто" связывают ее с Сочи. По их версии анализ данных об авиаперелетах показал, что бывшие охранники Януковича регулярно сопровождали Полежай и ее родственников. Это стало одним из аргументов в пользу предположения, что он может проживать вместе с 76-летним Януковичем в закрытой резиденции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Янукович живет в Сочи под вымышленным именем.

Также "Комментарии" писали о любовнице Путина Алину Кабаеву.



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