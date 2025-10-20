logo_ukra

BTC/USD

110975

ETH/USD

4046.16

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події Як Україні пройти зиму через проблеми з газом: що каже Зеленський
commentss НОВИНИ Всі новини

Як Україні пройти зиму через проблеми з газом: що каже Зеленський

Президент Зеленський запевнив, що Україна не залишиться без палива

20 жовтня 2025, 12:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна готова забезпечити закупівлю газу на суму близько 2 мільярдів доларів США у разі потреби. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив президент Володимир Зеленський.

Як Україні пройти зиму через проблеми з газом: що каже Зеленський

Газ. Фото: з відкритих джерел

Глава держави зазначив, частину коштів уже знайдено завдяки міжнародній підтримці.

"Норвегія надасть грант у розмірі 100 мільйонів доларів, а також виділить ще один транш у січні. Декілька інших країн також надають відповідні гранти. Досягнуто домовленості з нашими банками. Тобто існує розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – повідомив Зеленський.

За його словами, прем’єр-міністр Юлія Свириденко досягла позитивних домовленостей зі Словаччиною, а міністр енергетики Світлана Грінчук – з американськими енергетичними компаніями.

Що стосується зрідженого природного газу (LNG) із США, то він надходитиме через польський термінал.

"Додатковий газ ми можемо отримувати також із Греції, ми домовилися з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном теж. Усі працюють над цим. З того, що я бачив – газове питання буде вирішено", – зазначив президент.

Президент наголосив на глобальних змінах на європейському газовому ринку. Він заявив, що американські компанії повністю витіснять російський газ із Європи, і Україна відіграла важливу роль у цьому процесі. Американські енергетичні компанії мають намір вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проект із американцями – як варіант, розміщення терміналу LNG в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Кремль дав нову команду: по чому тепер прицільно б'ють російські війська.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини