Як Україні пройти зиму через проблеми з газом: що каже Зеленський

Кравцев Сергей
Україна готова забезпечити закупівлю газу на суму близько 2 мільярдів доларів США у разі потреби. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив президент Володимир Зеленський.
Газ. Фото: з відкритих джерел
Глава держави зазначив, частину коштів уже знайдено завдяки міжнародній підтримці.
За його словами, прем’єр-міністр Юлія Свириденко досягла позитивних домовленостей зі Словаччиною, а міністр енергетики Світлана Грінчук – з американськими енергетичними компаніями.
Що стосується зрідженого природного газу (LNG) із США, то він надходитиме через польський термінал.
Президент наголосив на глобальних змінах на європейському газовому ринку. Він заявив, що американські компанії повністю витіснять російський газ із Європи, і Україна відіграла важливу роль у цьому процесі. Американські енергетичні компанії мають намір вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проект із американцями – як варіант, розміщення терміналу LNG в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього.
