Як Україні пройти зиму через проблеми з газом: що каже Зеленський

Україна готова забезпечити закупівлю газу на суму близько 2 мільярдів доларів США у разі потреби. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спілкування з журналістами зробив президент Володимир Зеленський.

Газ. Фото: з відкритих джерел

Глава держави зазначив, частину коштів уже знайдено завдяки міжнародній підтримці.

"Норвегія надасть грант у розмірі 100 мільйонів доларів, а також виділить ще один транш у січні. Декілька інших країн також надають відповідні гранти. Досягнуто домовленості з нашими банками. Тобто існує розуміння, де брати гроші. І є розуміння, де брати газ", – повідомив Зеленський.

За його словами, прем’єр-міністр Юлія Свириденко досягла позитивних домовленостей зі Словаччиною, а міністр енергетики Світлана Грінчук – з американськими енергетичними компаніями.

Що стосується зрідженого природного газу (LNG) із США, то він надходитиме через польський термінал.

"Додатковий газ ми можемо отримувати також із Греції, ми домовилися з прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом. Є розуміння також з іншими країнами, є домовленості. З Азербайджаном теж. Усі працюють над цим. З того, що я бачив – газове питання буде вирішено", – зазначив президент.

Президент наголосив на глобальних змінах на європейському газовому ринку. Він заявив, що американські компанії повністю витіснять російський газ із Європи, і Україна відіграла важливу роль у цьому процесі. Американські енергетичні компанії мають намір вийти на український ринок. Один із прикладів – це двосторонній газовий проект із американцями – як варіант, розміщення терміналу LNG в Одесі, але тут треба домовлятися з Туреччиною, щоб Босфор працював для цього.

