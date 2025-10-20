Как Украине пройти зиму через проблемы с газом: что говорит Зеленский

Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 миллиардов долларов США в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский.

Газ. Фото: из открытых источников

Глава государства отметил, часть средств уже найдена благодаря международной поддержке.

"Норвегия предоставит грант в размере 100 миллионов долларов, а также выделит еще один транш в январе. Несколько других стран также предоставляют соответствующие гранты. Достигнута договоренность с нашими банками. То есть существует понимание, где брать деньги. И есть понимание, где брать газ", – сообщил Зеленский.

По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко достигла положительных договоренностей со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с американскими энергетическими компаниями.

Что касается сжиженного природного газа (LNG) из США, то он будет поступать через польский терминал.

"Дополнительный газ мы можем получать также из Греции, мы договорились с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Есть понимание также с другими странами, есть договоренности. С Азербайджаном тоже. Все работают над этим. Из того, что я видел, – газовый вопрос будет решен", – отметил президент.

Президент подчеркнул глобальные изменения на европейском газовом рынке. Он заявил, что американские компании полностью вытеснят российский газ из Европы, и Украина сыграла важную роль в этом процессе. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант, размещение терминала LNG в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого.

