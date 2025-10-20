Как Украине пройти зиму через проблемы с газом: что говорит Зеленский

Рубрики
Украина готова обеспечить закупку газа на сумму около 2 миллиардов долларов США в случае необходимости. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время общения с журналистами сделал президент Владимир Зеленский.
Газ. Фото: из открытых источников
Глава государства отметил, часть средств уже найдена благодаря международной поддержке.
По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко достигла положительных договоренностей со Словакией, а министр энергетики Светлана Гринчук – с американскими энергетическими компаниями.
Что касается сжиженного природного газа (LNG) из США, то он будет поступать через польский терминал.
Президент подчеркнул глобальные изменения на европейском газовом рынке. Он заявил, что американские компании полностью вытеснят российский газ из Европы, и Украина сыграла важную роль в этом процессе. Американские энергетические компании хотят выйти на украинский рынок. Один из примеров – это двусторонний газовый проект с американцами – как вариант, размещение терминала LNG в Одессе, но здесь нужно договариваться с Турцией, чтобы Босфор работал для этого.
