Перемога чи провал: як українці оцінили зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі

Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа 17 жовтня у Білому домі тривала понад дві години, що довше, ніж планувалося. Українська делегація привезла мапи з "больовими точками" російської оборонки, аби обговорити способи посилення тиску на Кремль. Після переговорів обидві сторони заявили про конструктивність діалогу, однак українці оцінили його результати неоднозначно.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням Active Group, 42,9% громадян не змогли визначити, чи виграла, чи програла Україна від зустрічі Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Цікаво, що у серпні цей показник був на рівні лише 4,4%.

30,6% опитаних вважають, що Україна програла від зустрічі лідерів, тоді як 26,3% переконані у протилежному.

Українці оцінили зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі

Українці також скептично оцінюють позицію Дональда Трампа щодо війни. 62,7% респондентів вважають, що його політика відповідає інтересам США, 11,7% — інтересам Росії, і лише 5,2% — інтересам України. Решта або не визначилися, або вважають, що вона не сприяє жодній стороні.

Як українці оцінюють мирні зусилля Трампа

Президент Зеленський після переговорів з Трампом назвав бесіду "дуже продуктивною", наголосивши, що сторони говорили про посилення протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєнь та "далекобійні системи". При цьому президент зауважив, що "Путін не готовий до припинення війни, але з допомогою Трампа це можливо".

Трамп зі свого боку заявив, що зустріч була "доброзичливою", але закликав обидві сторони "зупинитися там, де перебувають" і "повернутися з миром додому".

