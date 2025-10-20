Победа или провал: как украинцы оценили встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа 17 октября в Белом доме длилась более двух часов, что дольше, чем планировалось. Украинская делегация привезла карты с "болевыми точками" российской оборонки, чтобы обсудить способы усиления давления на Кремль. После переговоров обе стороны заявили о конструктивности диалога, однако украинцы оценили его результаты неоднозначно.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Согласно опросу Active Group, 42,9% граждан не смогли определить, выиграла или проиграла Украина от встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Интересно, что в августе этот показатель был на уровне всего 4,4%.

30,6% опрошенных считают, что Украина проиграла от встречи лидеров, в то время как 26,3% убеждены в обратном.

Украинцы оценили встречу Трампа и Зеленского в Белом доме

Украинцы также скептически оценивают позицию Дональда Трампа по отношению к войне. 62,7% респондентов считают, что его политика отвечает интересам США, 11,7% – интересам России, и только 5,2% – интересам Украины. Остальные либо не определились, либо считают, что они не способствуют ни одной стороне.

Как украинцы оценивают мирные усилия Трампа

Президент Зеленский после переговоров с Трампом назвал беседу "очень продуктивной", подчеркнув, что стороны говорили об усилении противовоздушной обороны, совместном производстве вооружений и "дальнобойных системах". При этом президент заметил, что "Путин не готов к прекращению войны, но с помощью Трампа это возможно".

Трамп со своей стороны заявил, что встреча была "доброжелательной", но призвал обе стороны "остановиться там, где находятся" и "вернуться с миром домой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп спросил Зеленского о России. Ответ президента Украины всех рассмешил.

Также "Комментарии" писали о том, устал ли Запад от войны в Украине. Результаты опроса показывают изменения.