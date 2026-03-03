Як українці намагаються уникнути мобілізації: в ОП розкрили деталі

Самовільне залишення частини (СЗЧ) здебільшого пов’язане зі спробами уникнути мобілізації, а не з бажанням перевестися до іншого підрозділу. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса.

За його словами, кожен випадок є індивідуальним, адже мотиви у військовослужбовців різні. Водночас статистика свідчить: основна частина тих, хто вдається до СЗЧ, робить це не через конфлікти з командирами.

Паліса звернув увагу, що відсоток самовільного залишення частини безпосередньо на передовій є вкрай низьким у порівнянні з показниками у навчальних центрах та інших небойових підрозділах. Саме тому, на його думку, йдеться передусім про спробу ухилення від мобілізації.

Коментуючи тему переведень, представник ОП наголосив: переміщення військового з однієї частини до іншої, особливо з бойової у тилову, завжди є індивідуальним рішенням і не може розглядатися як автоматична процедура.

Окремо Паліса згадав сервіс "Армія+", який, за наявною у нього інформацією, загалом працює ефективно, хоча не виключив окремих збоїв.

Щодо закритості даних про мобілізацію та СЗЧ, він пояснив це військовою необхідністю: публічне розкриття таких цифр може полегшити ворогу аналіз ситуації. Водночас, за його словами, протягом останніх восьми місяців зберігається позитивна динаміка мобілізації, а показники СЗЧ залишаються відносно стабільними з урахуванням сезонних коливань.

