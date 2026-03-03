Как украинцы пытаются избежать мобилизации: в ОП раскрыли детали

Самовольное оставление части (СЗЧ) в основном связано с попытками избежать мобилизации, а не с желанием перевестись в другое подразделение. Об этом в интервью Радио Свобода заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

По его словам, каждый случай индивидуальный, ведь мотивы у военнослужащих разные. В то же время статистика свидетельствует: основная часть прибегающих к СЗЧ делает это не из-за конфликтов с командирами.

Палиса обратил внимание, что процент самовольного оставления части непосредственно на передовой крайне низок по сравнению с показателями в учебных центрах и других небоевых подразделениях. Именно поэтому, по его мнению, речь идет, прежде всего, о попытке уклонения от мобилизации.

Комментируя тему переводов, представитель ОП подчеркнул: перемещение военного из одной части в другую, особенно с боевой в тыловую, всегда является индивидуальным решением и не может рассматриваться как автоматическая процедура.

Отдельно Палиса упомянул сервис "Армия", который, по имеющейся у него информации, в целом работает эффективно, хотя не исключил отдельных сбоев.

Относительно закрытости данных о мобилизации и СЗЧ он объяснил это военной необходимостью: публичное раскрытие таких цифр может облегчить врагу анализ ситуации. В то же время, по его словам, за последние восемь месяцев сохраняется положительная динамика мобилизации, а показатели СЗЧ остаются относительно стабильными с учетом сезонных колебаний.

Читайте на портале "Комментарии" — министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о разработке комплексного плана по решению проблем самовольного ухода из частей (СЗЧ) и мобилизации. Одним из направлений может стать более активное вовлечение иностранцев в службу в украинской армии. Об этом глава оборонного ведомства сообщил в Киеве на совместном брифинге с министром обороны Нидерландов Дилан Эшильгез-Зегериус.

Отвечая на вопрос о возможной помощи международных партнеров в условиях, когда у России есть большой мобилизационный ресурс, Федоров подчеркнул: уже сегодня на стороне Украины воюют многие иностранные граждане, и этот компонент может быть расширен.



