Як Україна стала лідером у військових технологіях: що відбувається у Європі

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Кравцев Сергей
Президент України Володимир Зеленський заявив про створення спільної європейської системи протибалістичної оборони, до якої Україна готова приєднатися до своєї ракети-перехоплювача FREYJA. Як Україна стала лідером у військових технологіях? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.
Проект FREYJA. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що проект FREYJA відрізнятиметься від ізраїльського "Залізного купола". Проєкт FREYJA не буде прямим аналогом ізраїльського "Залізного купола", оскільки його створюють для боротьби з іншими загрозами. Ізраїльська система передусім розрахована на перехоплення реактивних снарядів, які запускають із систем типу "Катюша" та "Град" на малих і середніх висотах, тоді як Україні потрібен захист від значно важчої балістики, зокрема "Іскандерів", "Цирконів", а в перспективі й "Орєшніка".
За його словами, паралельно Україна разом із партнерами розвиває FREYJA, щоб пришвидшити появу власної антибалістичної системи. Українська сторона відповідатиме за ракету та інтеграцію всіх елементів комплексу, зокрема радіолокаційних станцій, пускових установок і командного пункту. Для цього планують поєднати найкращі доступні технології союзників у єдину систему.
Він наголосив, до антибалістичної коаліції вже входять близько десяти країн, які зацікавлені у створенні такої системи. Центральну роль у проєкті відіграє Україна, адже саме вона має найбільший бойовий досвід протидії російським ракетам.
Політолог‑міжнародник, експерт Центру “Об’єднана Україна” Дмитро Левусь зазначив, Україна справді спільно з європейськими партнерами працює над проєктом Freyja (“Фрея”), аналогом американської системи Patriot (“Петріот”).
За його словами, українські безпілотники забезпечили Силам оборони не лише контроль на полі бою, а й можливість завдавати ударів по військових і стратегічних цілях у російському тилу. Але є напрями, в яких українські технології стали справді першими. Це дрони‑перехоплювачі. Ключові розробки у цій сфері – безпілотники Sting, P1‑SUN, “Генерал Черешня” та Octopus. Раніше безпілотні катери використовувалися майже виключно в інтересах цивільного сектору, тепер їх модифікували для ураження військових цілей, і вони вже довели свою високу ефективність. Найвідоміші – дрони “Магура” та Sea Baby. Ними можна керувати на дистанції до 1 000 км, а нести вони здатні близько 200 кг бойової частини.
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