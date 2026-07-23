Як Україна стала лідером у військових технологіях: що відбувається у Європі

Президент України Володимир Зеленський заявив про створення спільної європейської системи протибалістичної оборони, до якої Україна готова приєднатися до своєї ракети-перехоплювача FREYJA. Як Україна стала лідером у військових технологіях? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, вивчивши думки експертів.

Проект FREYJA. Фото: з відкритих джерел

До антибалістичної коаліції вже входять близько десяти країн

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко зазначив в ефірі "24 Каналу", що проект FREYJA відрізнятиметься від ізраїльського "Залізного купола". Проєкт FREYJA не буде прямим аналогом ізраїльського "Залізного купола", оскільки його створюють для боротьби з іншими загрозами. Ізраїльська система передусім розрахована на перехоплення реактивних снарядів, які запускають із систем типу "Катюша" та "Град" на малих і середніх висотах, тоді як Україні потрібен захист від значно важчої балістики, зокрема "Іскандерів", "Цирконів", а в перспективі й "Орєшніка".

"Над власними рішеннями працюють приватні компанії, зокрема Fire Point, та державні розробники, однак створення такої зброї потребує тривалої роботи. Росія вже зараз регулярно застосовує балістику, тому чекати, доки Україна самостійно пройде весь шлях розробки, немає можливості. На це потрібні час і кошти, а часу у нас фактично немає. Навіть із фінансуванням союзників швидко таку систему не створиш", – наголосив Романенко.

За його словами, паралельно Україна разом із партнерами розвиває FREYJA, щоб пришвидшити появу власної антибалістичної системи. Українська сторона відповідатиме за ракету та інтеграцію всіх елементів комплексу, зокрема радіолокаційних станцій, пускових установок і командного пункту. Для цього планують поєднати найкращі доступні технології союзників у єдину систему.

"Теоретично це можливо, хоча на практиці дуже складно. Але за цю роботу вже взялися", – сказав військовий експерт.

Він наголосив, до антибалістичної коаліції вже входять близько десяти країн, які зацікавлені у створенні такої системи. Центральну роль у проєкті відіграє Україна, адже саме вона має найбільший бойовий досвід протидії російським ракетам.

Українські безпілотники забезпечили Силам оборони не лише контроль на полі бою

Політолог‑міжнародник, експерт Центру “Об’єднана Україна” Дмитро Левусь зазначив, Україна справді спільно з європейськими партнерами працює над проєктом Freyja (“Фрея”), аналогом американської системи Patriot (“Петріот”).

"Росія має отримувати удари, які вона не може відбивати. Тобто це той сегмент, якого явно бракує, щоб впливати на неї. І причому навіть незалежно від того, як і хто бачить розвиток ситуації, це потрібно, щоб примусити Росію до миру", — вважає політолог‑міжнародник.

За його словами, українські безпілотники забезпечили Силам оборони не лише контроль на полі бою, а й можливість завдавати ударів по військових і стратегічних цілях у російському тилу. Але є напрями, в яких українські технології стали справді першими. Це дрони‑перехоплювачі. Ключові розробки у цій сфері – безпілотники Sting, P1‑SUN, “Генерал Черешня” та Octopus. Раніше безпілотні катери використовувалися майже виключно в інтересах цивільного сектору, тепер їх модифікували для ураження військових цілей, і вони вже довели свою високу ефективність. Найвідоміші – дрони “Магура” та Sea Baby. Ними можна керувати на дистанції до 1 000 км, а нести вони здатні близько 200 кг бойової частини.

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