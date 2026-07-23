Как Украина стала лидером в военных технологиях: что происходит в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании общей европейской системы противобаллистической обороны, к которой Украина готова присоединиться к своей ракете-перехватчику FREYJA. Как Украина стала лидером по военным технологиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.

Проект FREYJA. Фото: из открытых источников

В антибаллистическую коалицию уже входят около десяти стран

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "24 Канала", что проект FREYJA будет отличаться от израильского "Железного купола". Проект FREYJA не будет прямым аналогом израильского "Железного купола", поскольку его создают для борьбы с другими угрозами. Израильская система прежде всего рассчитана на перехват реактивных снарядов, запускаемых из систем типа "Катюша" и "Град" на малых и средних высотах, тогда как Украине нужна защита от более тяжелой баллистики, в частности "Искандеров", "Цирконов", а в перспективе и "Орешника".

"Над собственными решениями работают частные компании, в частности Fire Point, и государственные разработчики, однако создание такого оружия требует длительной работы. Россия уже сейчас регулярно применяет баллистику, поэтому ждать, пока Украина самостоятельно пройдет весь путь разработки, нет возможности. На это нужно время и средства, а времени у нас фактически нет. Даже с финансированием союзников быстро такую систему не создашь", – подчеркнул Романенко.

По его словам, параллельно Украина вместе с партнерами развивает FREYJA, чтобы ускорить появление собственной антибаллистической системы. Украинская сторона будет отвечать за ракету и интеграцию всех элементов комплекса, в частности, радиолокационных станций, пусковых установок и командного пункта. Для этого планируется объединить лучшие доступные технологии союзников в единую систему.

"Теоретически это возможно, хотя на практике очень сложно. Но за эту работу уже приступили", – сказал военный эксперт.

Он подчеркнул, что в антибаллистическую коалицию уже входят около десяти стран, которые заинтересованы в создании такой системы. Центральную роль в проекте играет Украина, ведь именно она имеет самый большой боевой опыт противодействия российским ракетам.

Украинские беспилотники обеспечили Силам обороны не только контроль на поле боя

Политолог-международник, эксперт Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь отметил, что Украина действительно совместно с европейскими партнерами работает над проектом Freyja ("Фрея"), аналогом американской системы Patriot ("Петриот").

Россия должна получать удары, которые она не может отражать. То есть, это тот сегмент, которого явно не хватает, чтобы влиять на нее. И причем даже независимо от того, как и кто видит развитие ситуации, это нужно, чтобы принудить Россию к миру", — считает политолог-международник.

По его словам, украинские беспилотники обеспечили Силам обороны не только контроль на поле боя, но и возможность наносить удары по военным и стратегическим целям в российском тылу. Но есть направления, в которых украинские технологии стали действительно первыми. Это дроны-перехватчики. Ключевые разработки в этой сфере – беспилотники Sting, P1-SUN, Генерал Черешня и Octopus. Ранее беспилотные катера использовались почти исключительно в интересах гражданского сектора, теперь их модифицировали для поражения военных целей, и они уже доказали свою высокую эффективность. Самые известные – дроны "Магура" и Sea Baby. Ими можно управлять на дистанции до 1000 км, а нести они способны около 200 кг боевой части.

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