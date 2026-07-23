Как Украина стала лидером в военных технологиях: что происходит в Европе

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Кравцев Сергей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании общей европейской системы противобаллистической обороны, к которой Украина готова присоединиться к своей ракете-перехватчику FREYJA. Как Украина стала лидером по военным технологиям? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, изучив мнения экспертов.
Проект FREYJA. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко отметил в эфире "24 Канала", что проект FREYJA будет отличаться от израильского "Железного купола". Проект FREYJA не будет прямым аналогом израильского "Железного купола", поскольку его создают для борьбы с другими угрозами. Израильская система прежде всего рассчитана на перехват реактивных снарядов, запускаемых из систем типа "Катюша" и "Град" на малых и средних высотах, тогда как Украине нужна защита от более тяжелой баллистики, в частности "Искандеров", "Цирконов", а в перспективе и "Орешника".
По его словам, параллельно Украина вместе с партнерами развивает FREYJA, чтобы ускорить появление собственной антибаллистической системы. Украинская сторона будет отвечать за ракету и интеграцию всех элементов комплекса, в частности, радиолокационных станций, пусковых установок и командного пункта. Для этого планируется объединить лучшие доступные технологии союзников в единую систему.
Он подчеркнул, что в антибаллистическую коалицию уже входят около десяти стран, которые заинтересованы в создании такой системы. Центральную роль в проекте играет Украина, ведь именно она имеет самый большой боевой опыт противодействия российским ракетам.
Политолог-международник, эксперт Центра "Объединенная Украина" Дмитрий Левусь отметил, что Украина действительно совместно с европейскими партнерами работает над проектом Freyja ("Фрея"), аналогом американской системы Patriot ("Петриот").
По его словам, украинские беспилотники обеспечили Силам обороны не только контроль на поле боя, но и возможность наносить удары по военным и стратегическим целям в российском тылу. Но есть направления, в которых украинские технологии стали действительно первыми. Это дроны-перехватчики. Ключевые разработки в этой сфере – беспилотники Sting, P1-SUN, Генерал Черешня и Octopus. Ранее беспилотные катера использовались почти исключительно в интересах гражданского сектора, теперь их модифицировали для поражения военных целей, и они уже доказали свою высокую эффективность. Самые известные – дроны "Магура" и Sea Baby. Ими можно управлять на дистанции до 1000 км, а нести они способны около 200 кг боевой части.
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