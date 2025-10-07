Як Росія святкує день народження диктатора за сценарієм Кремля

Російських чиновників та держслужбовців зобов’язали опублікувати у соцмережах персональні пости з привітаннями Путіна, додавши до них текст про його “досягнення” в економіці, культурі, спорті та “державному будівництві”. Про це повідомило видання "Агентство" із посиланням на матеріали, які спочатку з’явилися на сторінці координаторки “Жіночого руху Єдиної Росії” Чоодури Ерендей.

Як росіян вимагають вітати путіна

На своїй сторінці у "ВКонтакте" вона опублікувала “технічне завдання” для онлайн-акції #ПоздравляемОтДонбассаДоКамчатки, яке згодом видалила, але копія залишилася в архіві. Згідно з документом, учасники акції мали:

• опублікувати пост із привітанням Путіна;

• викласти фото або зображення президента;

• обов’язково розповісти про сучасні “досягнення” у своєму регіоні — нібито завдяки політиці глави Кремля.

Водночас у завданні зазначалося, що такі пости не можна публікувати від імені офіційних сторінок держустанов, що свідчить — інструкція була адресована саме посадовцям, а не державним каналам.







Після публікації інструкції чиновники та політики різних рівнів почали масово виконувати “завдання”. З хештегом #ПоздравляемОтДонбассаДоКамчатки свої пости опублікували сенатор Руслан Смашнєв, голова Гур’євського округу Калінінградської області Олексій Курилов, директор костромського “Центру охорони праці” Олексій Столяров, чиновники з Бєлгородської та Смоленської областей і навіть сама Ерендей.



Крім того, до кампанії активно долучилися бот-акаунти, які лише за один день опублікували понад 100 постів із привітаннями Путіну, повідомляє проєкт “Ботнадзор”.



Паралельно в Москві молодіжне крило “Єдиної Росії” — “Молодая гвардия” — провело офлайн-акцію з тією ж назвою, де учасники на ВДНГ вишикувались у напис “Поздравляем от Донбасса до Камчатки”. Як повідомляє студентське видання “Гроза”, студентам за участь пропонували по 1000 рублів.



Крім соцмереж, “святкову кампанію” розгорнули і в навчальних закладах: у деяких школах і дитсадках проводили лекції про “життєвий шлях Путіна”, діти малювали листівки та знімали відеопривітання, а на окупованих територіях навіть влаштовували спортивні змагання “на честь президента”.



7 жовтня Путіну виповнилося 73 роки. Це вже не перший рік, коли російська влада перетворює день народження диктатора на державну кампанію з демонстрації лояльності, у якій чиновники, боти, школярі та “активісти” змагаються в показному поклонінні “вождю”.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Російські розслідувачі Роман Баданін і Михайло Рубін у книзі "Царь собственной персоной" оприлюднили нові подробиці про таємну сім’ю Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої. Згідно з розслідуванням, двох їхніх синів офіційно зареєстровано під вигаданим прізвищем Спірідонови — Іван та Володимир Спірідонов.