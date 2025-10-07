Как Россия отмечает день рождения диктатора по сценарию Кремля

Российских чиновников и госслужащих обязали опубликовать в соцсетях персональные посты с приветствиями Путина, добавив к ним текст о его "достижении" в экономике, культуре, спорте и "государственном строительстве". Об этом сообщило издание "Агентство" со ссылкой на материалы, которые первоначально появились на странице координатора Женского движения Единой России Чоодуры Эрендей.

Как россиян требуют поздравлять путина

На своей странице во "ВКонтакте" она опубликовала техническое задание для онлайн-акции #ПоздравляемОтДонбассаДоКамчатки, которое впоследствии удалила, но копия осталась в архиве. Согласно документу, участники акции имели:

• опубликовать пост с приветствием Путина;

• выложить фото или изображение президента;

• обязательно рассказать о современных достижениях в своем регионе — якобы благодаря политике главы Кремля.

В то же время, в задании отмечалось, что такие посты нельзя публиковать от имени официальных страниц госучреждений, что свидетельствует — инструкция была адресована именно должностным лицам, а не государственным каналам.







После публикации инструкции чиновники и политики разных уровней начали массово выполнять "задания". С хештегом #ПоздравляемОтДонбассаДо Камчатки свои посты опубликовали сенатор Руслан Смашнев, председатель Гурьевского округа Калининградской области Алексей Курилов, директор костромского "Центра охраны труда" Алексей Столяров, чиновники из Белгородской и Смоленской областей.



Кроме того, к кампании активно присоединились бот-аккаунты, которые только за один день опубликовали более 100 постов с поздравлениями Путину, сообщает проект "Ботнадзор".



Параллельно в Москве молодежное крыло "Единой России" — "Молодая гвардия" — провело офлайн-акцию с тем же названием, где участники на ВДНХ выстроились в надпись "Поздравляем от Донбасса до Камчатки". Как сообщает студенческое издание "Гроза", студентам за участие предлагали по 1000 рублей.



Кроме соцсетей, "праздничную кампанию" развернули и в учебных заведениях: в некоторых школах и детсадах проводили лекции о "жизненном пути Путина", дети рисовали открытки и снимали видеопоздравления, а на оккупированных территориях даже устраивали спортивные соревнования "в честь президента".



7 октября Путину исполнилось 73 года. Это уже не первый год, когда российские власти превращают день рождения диктатора в государственную кампанию по демонстрации лояльности, в которой чиновники, боты, школьники и активисты соревнуются в показном поклонении вождю.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Российские расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в книге "Царь собственной персоной" обнародовали новые подробности о тайной семье Владимира Путина и Алины Кабаевой. Согласно расследованию, двое их сыновей официально зарегистрированы под вымышленной фамилией Спиридоновы — Иван и Владимир Спиридонов.