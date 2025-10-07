Таємна сім’я Путіна: журналісти розкрили дітей диктатора

Російські розслідувачі Роман Баданін і Михайло Рубін у книзі "Царь собственной персоной" оприлюднили нові подробиці про таємну сім’ю Володимира Путіна та Аліни Кабаєвої. Згідно з розслідуванням, двох їхніх синів офіційно зареєстровано під вигаданим прізвищем Спірідонови — Іван та Володимир Спірідонов.

Діти Путіна живуть під іншими прізвищами

Як зазначають автори, це прізвище, ймовірно, обрано на честь діда російського президента — Володимира Спірідоновича Путіна, що робить його “завуальованим” посиланням на справжнє походження дітей.

Під вигаданими іменами та документами, за даними журналістів, живуть і старші дочки Путіна від першого шлюбу — Катерина Тихонова та Марія Воронцова. Вважається, що прізвище Тихонова походить від по батькові матері президента — Катерини Шкребньової.

Окремо згадується ще одна донька Путіна — позашлюбна Єлизавета Розова, яка мешкала у Франції під ім’ям Єлизавета Руднова. Її нове прізвище пов’язують із медіаменеджером Олегом Рудновим — давнім другом Путіна, який помер у 2015 році.

За інформацією розслідувачів, Путін і Кабаєва проводять більшість часу у президентській резиденції на Валдаї, де для них побудовано окремий дерев’яний палац, спа-комплекс, дитячу зону відпочинку та великий парк. Саме там, за даними журналістів, і живуть їхні діти з персоналом.

Іноді Іван і Володимир все ж з’являються на публіці, завдяки чому розслідувачам вдалося отримати їхні фотографії — вони вперше опубліковані у згаданій книзі.

Раніше видання "Досьє" також повідомляло, що у пари є двоє синів — Іван і Володимир Путіни, однак тоді їхнє справжнє прізвище не уточнювалося.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи особисті плани Путіна, уникає будь-яких згадок про Кабаєву та їхніх дітей, лише зазначаючи, що президента "завжди вітають з любов’ю його онуки — діти дочок".

