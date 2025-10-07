Тайная семья Путина: журналисты раскрыли детей диктатора

Российские расследователи Роман Баданин и Михаил Рубин в книге "Царь собственной персоной" обнародовали новые подробности о тайной семье Владимира Путина и Алины Кабаевой. Согласно расследованию, двое их сыновей официально зарегистрированы под вымышленной фамилией Спиридоновы — Иван и Владимир Спиридонов.

Дети Путина живут под другими фамилиями

Как отмечают авторы, эта фамилия, вероятно, выбрана в честь деда российского президента — Владимира Спиридоновича Путина, что делает его "завуалированной" ссылкой на подлинное происхождение детей.

Под вымышленными именами и документами, по данным журналистов, живут и старшие дочери Путина от первого брака – Екатерина Тихонова и Мария Воронцова. Считается, что фамилия Тихонова происходит от отчества матери президента — Екатерины Шкребневой.

Отдельно упоминается еще одна дочь Путина — внебрачная Елизавета Розова, проживавшая во Франции под именем Елизавета Руднова. Ее новую фамилию связывают с медиаменеджером Олегом Рудновым — давним другом Путина, умершим в 2015 году.

По информации расследователей, Путин и Кабаева проводят большую часть времени в президентской резиденции на Валдае, где для них построен отдельный деревянный дворец, спа-комплекс, детская зона отдыха и большой парк. Там же, по данным журналистов, и живут их дети с персоналом.

Иногда Иван и Владимир все же появляются на публике, благодаря чему расследователям удалось получить их фотографии — впервые опубликованные в упомянутой книге.

Ранее издание "Досье" также сообщало, что у пары два сына — Иван и Владимир Путины, однако тогда их настоящая фамилия не уточнялась.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя личные планы Путина, избегает любых упоминаний о Кабаеве и их детях, лишь отмечая, что президента "всегда поздравляют с любовью внуки — дети дочерей".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская авиация стремительно теряет техническую способность поддерживать свой флот в рабочем состоянии. Из-за санкций, перекрывших поставку запчастей, техническое обслуживание и покупку новых самолетов, в ближайшие годы российские авиакомпании могут остаться без сотен воздушных судов.