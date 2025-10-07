logo_ukra

BTC/USD

123845

ETH/USD

4707.31

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство події У Росії колапс з літаками: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії колапс з літаками: що сталося

У Росії готуються до зупинки польотів понад сотні іноземних літаків — галузь на межі колапсу

7 жовтня 2025, 16:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Російська авіація стрімко втрачає технічну спроможність підтримувати свій флот у робочому стані. Через санкції, які перекрили постачання запчастин, технічне обслуговування та купівлю нових літаків, у найближчі роки російські авіакомпанії можуть залишитися без сотень повітряних суден.

У Росії колапс з літаками: що сталося

Санкції бʼють по Росії

Як повідомив глава Росавіації Дмитро Ядров під час засідання Ради Федерації, до 2030 року з експлуатації можуть вийти 109 іноземних літаків, переважно Boeing та Airbus, що нині становлять основу російського пасажирського авіапарку.

За його словами, за песимістичним сценарієм упродовж наступних шести років РФ втратить третину всього авіапарку. Окрім іноземних літаків, під списання підуть і приблизно 230 старих радянських літаків, яким уже від 40 до 60 років.

"Разом із авіакомпаніями ми оцінюємо можливе вибуття близько 339 літаків до 2030 року, а також 200 гелікоптерів — 190 російських і 10 іноземних", — цитує Ядрова агентство ТАСС.

За офіційними даними, зараз у Росії налічується 1135 цивільних літаків, але в робочому стані — лише 1088. Багато компаній уже розбирають частину бортів на запчастини, щоб утримати решту у повітрі.

Експерти прогнозують, що без доступу до міжнародних комплектуючих і сервісу російська цивільна авіація може опинитися на межі паралічу — особливо після 2026–2027 років, коли вийдуть із ресурсу більшість імпортних літаків.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Вінницькій області правоохоронці затримали 26-річного мешканця регіону, якого підозрюють у причетності до загибелі 15-річної дівчини. За попередніми даними слідства, молоді люди познайомилися через соціальні мережі та домовилися про зустріч.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/moscowtimes_ru/38378
Теги:

Новини

Всі новини