У Росії колапс з літаками: що сталося

Російська авіація стрімко втрачає технічну спроможність підтримувати свій флот у робочому стані. Через санкції, які перекрили постачання запчастин, технічне обслуговування та купівлю нових літаків, у найближчі роки російські авіакомпанії можуть залишитися без сотень повітряних суден.

Санкції бʼють по Росії

Як повідомив глава Росавіації Дмитро Ядров під час засідання Ради Федерації, до 2030 року з експлуатації можуть вийти 109 іноземних літаків, переважно Boeing та Airbus, що нині становлять основу російського пасажирського авіапарку.

За його словами, за песимістичним сценарієм упродовж наступних шести років РФ втратить третину всього авіапарку. Окрім іноземних літаків, під списання підуть і приблизно 230 старих радянських літаків, яким уже від 40 до 60 років.

"Разом із авіакомпаніями ми оцінюємо можливе вибуття близько 339 літаків до 2030 року, а також 200 гелікоптерів — 190 російських і 10 іноземних", — цитує Ядрова агентство ТАСС.

За офіційними даними, зараз у Росії налічується 1135 цивільних літаків, але в робочому стані — лише 1088. Багато компаній уже розбирають частину бортів на запчастини, щоб утримати решту у повітрі.

Експерти прогнозують, що без доступу до міжнародних комплектуючих і сервісу російська цивільна авіація може опинитися на межі паралічу — особливо після 2026–2027 років, коли вийдуть із ресурсу більшість імпортних літаків.

