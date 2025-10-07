В России коллапс с самолетами: что произошло

Российская авиация стремительно теряет техническую способность поддерживать свой флот в рабочем состоянии. Из-за санкций, перекрывших поставку запчастей, техническое обслуживание и покупку новых самолетов, в ближайшие годы российские авиакомпании могут остаться без сотен воздушных судов.

Санкции бьют по России

Как сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров во время заседания Совета Федерации, к 2030 году из эксплуатации могут выйти 109 иностранных самолетов, преимущественно Boeing и Airbus, ныне составляющие основу российского пассажирского авиапарка.

По его словам, по пессимистическому сценарию в течение следующих шести лет РФ потеряет треть всего авиапарка. Кроме иностранных самолетов, под списание пойдут и около 230 старых советских самолетов, которым уже от 40 до 60 лет.

"Вместе с авиакомпаниями мы оцениваем возможное выбытие около 339 самолетов к 2030 году, а также 200 вертолетов — 190 российских и 10 иностранных", — цитирует Ядрова агентство ТАСС.

По официальным данным, сейчас в России насчитывается 1135 гражданских самолетов, но в рабочем состоянии только 1088. Многие компании уже разбирают часть бортов на запчасти, чтобы удержать остальных в воздухе.

Эксперты прогнозируют, что без доступа к международным комплектующим и сервису российская гражданская авиация может оказаться на грани паралича, особенно после 2026-2027 годов, когда выйдет из ресурса большинство импортных самолетов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Винницкой области правоохранители задержали 26-летнего жителя региона, которого подозревают в причастности к гибели 15-летней девушки. По предварительным данным следствия, молодые люди познакомились через социальные сети и договорились о встрече.