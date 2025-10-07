logo_ukra

Інтернет знайомство призвело до найжахливішого вбивства
commentss НОВИНИ Всі новини

Інтернет знайомство призвело до найжахливішого вбивства

На Вінниччині затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві неповнолітньої дівчини

7 жовтня 2025, 15:58
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У Вінницькій області правоохоронці затримали 26-річного мешканця регіону, якого підозрюють у причетності до загибелі 15-річної дівчини. За попередніми даними слідства, молоді люди познайомилися через соціальні мережі та домовилися про зустріч.

Інтернет знайомство призвело до найжахливішого вбивства

Жахливе вбивство на Вінниччині

Чоловік запропонував дівчині підвезти її на навчання на мотоциклі, однак замість цього повіз до покинутого будинку родичів, що розташований за кілька десятків кілометрів від її домівки.

Зі слів затриманого, між ними відбулися інтимні стосунки, після чого чоловік, намагаючись приховати подію, скоїв тяжкий злочин. Тіло дівчини він сховав у криниці, присипавши камінням.

Правоохоронці оперативно встановили обставини події та затримали підозрюваного. Йому вже повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз, які мають остаточно підтвердити деталі трагедії.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що українські військові взяли в полон 22-річного громадянина Індії, який воював у складі російської армії. Полонений зізнався, що опинився на війні не добровільно, а через шантаж російських правоохоронців.

За його словами, хлопець на ім’я Маджоті приїхав до Росії на навчання, однак був затриманий за звинуваченням у зберіганні наркотиків. Щоб уникнути тюремного строку, йому запропонували “альтернативу” — поїхати воювати в Україну.

Маджоті розповів, що не мав бойового досвіду, не проходив жодної підготовки й навіть не розумів, куди саме його відправляють. Він запевняє, що не планував воювати, а лише шукав спосіб утекти. Під час свого першого ж бою чоловік здався українським військовим із 63-ї окремої механізованої бригади.



Джерело: https://vn.npu.gov.ua/news/politseiski-zatrymaly-cholovika-iakyi-imovirno-prychetnyi-do-znyknennia-nepovnolitnoi-na-vinnychchyni?v=68e4bc986ca41
