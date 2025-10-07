Інтернет знайомство призвело до найжахливішого вбивства

У Вінницькій області правоохоронці затримали 26-річного мешканця регіону, якого підозрюють у причетності до загибелі 15-річної дівчини. За попередніми даними слідства, молоді люди познайомилися через соціальні мережі та домовилися про зустріч.

Жахливе вбивство на Вінниччині

Чоловік запропонував дівчині підвезти її на навчання на мотоциклі, однак замість цього повіз до покинутого будинку родичів, що розташований за кілька десятків кілометрів від її домівки.

Зі слів затриманого, між ними відбулися інтимні стосунки, після чого чоловік, намагаючись приховати подію, скоїв тяжкий злочин. Тіло дівчини він сховав у криниці, присипавши камінням.

Правоохоронці оперативно встановили обставини події та затримали підозрюваного. Йому вже повідомлено про підозру за статтею Кримінального кодексу України, що передбачає до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Наразі тривають слідчі дії, призначено низку експертиз, які мають остаточно підтвердити деталі трагедії.

