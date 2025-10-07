Интернет знакомство привело к самому ужасному убийству

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
В Винницкой области правоохранители задержали 26-летнего жителя региона, подозреваемого в причастности к гибели 15-летней девушки. По предварительным данным следствия, молодые люди познакомились через социальные сети и договорились о встрече.
Ужасное убийство в Винницкой области
Муж предложил девушке подвезти ее на обучение на мотоцикле, однако вместо этого повез в заброшенный дом родственников, расположенный в нескольких десятках километров от ее дома.
По словам задержанного, между ними произошли интимные отношения, после чего мужчина, пытаясь скрыть событие, совершил тяжкое преступление. Тело девушки он спрятал в колодце, присыпав камнями.
Правоохранители оперативно установили обстоятельства происшествия и задержали подозреваемого. Ему уже сообщено о подозрении по статье Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
В настоящее время продолжаются следственные действия, назначен ряд экспертиз, которые должны окончательно подтвердить детали трагедии.