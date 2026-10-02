Поки Росія продовжує гібридний тиск на Європу, держави континенту одна за одною посилюють оборону. Балтія нарощує протиповітряну оборону і готує кордони до найгіршого сценарію, Польща не виключає повної блокади рубежів із РФ та Білоруссю, а Німеччина і Велика Британія вкладають кошти в далекобійну зброю. Як НАТО змінює правила гри у відповідь на російські гібридні атаки? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.

НАТО. Фото: з відкритих джерел

Сенс слів Рютте я б сформулював так: відсутність публічної відповіді не означає відсутність відповіді

Директор Агентства реформування сектору безпеки, експерт з питань національної безпеки Віктор Ягун зазначив, що варто згадати заяву генсекретаря НАТО Марка Рютте. І тут важливо почути не лише першу частину заяви, де він сказав, що в Альянсу є всі варіанти відповіді РФ, а й другу: ця відповідь не обов’язково буде публічною, симетричною та негайною.

"Тобто на диверсію не обов’язково відповідати диверсією, на кібератаку – кібератакою. НАТО залишає за собою можливість обирати час, місце та інструмент відповіді. І це дуже важлива зміна. Росія багато років використовувала так звану сіру зону саме тому, що вважала: поки дії не досягатимуть порогу відкритого збройного нападу, Захід довго сперечатиметься, хто винен і що робити. Зараз цей підхід поступово змінюється", — зазначив експерт.

Експерт нагадав, що раніше вже розглядалися наслідки атак РФ на підводну інфраструктуру, розширення обміну розвідданими та заходи із захисту критичних об’єктів.

"Тому сенс слів Рютте я б сформулював так: відсутність публічної відповіді не означає відсутність відповіді. Москва звикла вважати “сіру зону” зоною безкарності. НАТО намагається перетворити її на зону невизначеності вже для самої Москви. І в Альянсі мають намір не проводити публічну “червону лінію”, після якої саме гібридні дії автоматично включають 5-ту статтю. Ця невизначеність є частиною стримування, до речі. А масштабна гібридна атака, яка призводить до наслідків, порівнянних зі збройним нападом, спеціально може змінити характер реакції самого Альянсу. І Рютте прямо говорить, що НАТО свідомо не уточнює точний поріг застосування самої 5-ї статті до гібридних дій", — пояснив Віктор Ягун.

У Європи немає навіть розуміння, як відповідати на такі провокації

Політолог Андрій Андрієвський зазначив, є прямий зв’язок між агресивною війною, яку веде РФ проти України, і тим, що російські дрони потрапляють на територію європейських держав. Це очевидно для всіх адекватних людей.

"Одночасно РФ веде наймогутнішу пропагандистську війну. Росіяни діють у європейських країнах зсередини й намагаються переналаштувати людей, створити якесь відчуття, що не все так однозначно. Нібито, може бути, сама Україна винувата? А може бути, це не російські дрони? Це їхня звична тактика. Треба дуже чітко розуміти путінський психотип. Це людина з КДБ, і він весь час промацує, що можна, а що ні. Поки Путін бачить, що йому можна так поводитися. Уже не тільки дрони літають над Європою. Ми бачимо, що там вибухають ще й військові склади. Тобто, по суті, він уже намацує, де межі терпіння Європи", – зазначив експерт.

За його словами, через те, що немає жодної адекватної відповіді на російські дрони в Європі, їх стає все більше і більше, і росіяни стають все нахабнішими.

"У Європи немає навіть розуміння, як відповідати на такі провокації. Якщо з військового погляду вони ще якось, напевно, уявляють, що робити: підіймають зараз винищувачі, намагаються збивати ці дрони, перехоплювати якимось чином. Але з політичною частиною європейці взагалі не знають, що робити", – висловився експерт.

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