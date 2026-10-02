Как НАТО меняет правила игры в ответ на российские гибридные атаки

Пока Россия продолжает гибридное давление на Европу, государства континента одно за другим усиливают оборону. Балтия наращивает противовоздушную оборону и готовит границы к худшему сценарию, Польша не исключает полную блокаду рубежей с РФ и Беларусью, а Германия и Великобритания вкладывают средства в дальнобойное оружие. Как НАТО изменяет правила игры в ответ на российские гибридные атаки? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

НАТО. Фото: из открытых источников

Смысл слов Рютте я бы сформулировал так: отсутствие публичного ответа не означает отсутствие ответа

Директор Агентства по реформированию сектора безопасности, эксперт по национальной безопасности Виктор Ягун отметил, что стоит упомянуть заявление генсекретаря НАТО Марка Рютте. И здесь важно услышать не только первую часть заявления, где он сказал, что у Альянса есть все варианты ответа РФ, но и вторую: этот ответ не обязательно будет публичным, симметричным и немедленным.

"То есть на диверсию не обязательно отвечать диверсией, на кибератаку – кибератакой. НАТО оставляет возможность выбирать время, место и инструмент ответа. И это очень важное изменение. Россия много лет использовала так называемую серую зону именно потому, что считала: пока действия не будут достигать порога открытого вооруженного нападения, Запад будет долго спорить, кто виноват и что делать. Сейчас этот подход постепенно меняется", – отметил эксперт.

Эксперт напомнил, что ранее рассматривались последствия атак РФ на подводную инфраструктуру, расширение обмена разведданными и меры по защите критических объектов.

Поэтому смысл слов Рютте я бы сформулировал так: отсутствие публичного ответа не означает отсутствие ответа. Москва привыкла считать "серую зону" зоной безнаказанности. НАТО пытается превратить ее в зону неопределенности уже для самой Москвы. И в Альянсе намерены не проводить публичную "красную линию", после которой именно гибридные действия автоматически включают 5 статью. Эта неопределенность является частью сдерживания, кстати. А масштабная гибридная атака, приводящая к последствиям, сравнимым с вооруженным нападением, специально может изменить характер реакции самого Альянса. И Рютте прямо говорит, что НАТО сознательно не уточняет точный порог применения самой 5 статьи к гибридным действиям", — пояснил Виктор Ягун.

У Европы нет даже понимания, как отвечать на такие провокации.

Политолог Андрей Андриевский отметил, что есть прямая связь между агрессивной войной, которую ведет РФ против Украины, и тем, что российские дроны попадают на территорию европейских государств. Это очевидно для всех адекватных людей.

"Одновременно РФ ведет мощную пропагандистскую войну. Россияне действуют в европейских странах изнутри и пытаются перенастроить людей, создать какое-то чувство, что не все так однозначно. Якобы, может быть, сама Украина виновата? А может быть, это не русские дроны? Это их обычная тактика. Надо очень четко понимать путинский психотип. Это человек из КГБ и он все время прощупывает, что можно, а что нет. Пока Путин видит, что ему можно так себя вести. Уже не только дроны летают над Европой. Мы видим, что там взрываются еще и военные склады. То есть, по сути, он уже нащупывает, где пределы терпения Европы", – отметил эксперт.

По его словам, из-за того, что нет никакого адекватного ответа на российские дроны в Европе, их становится все больше и больше, и россияне становятся все наглее.

"У Европы нет даже понимания, как отвечать на такие провокации. Если с военной точки зрения они еще как-то наверняка представляют, что делать: поднимают сейчас истребители, пытаются сбивать эти дроны, перехватывать каким-то образом. Но с политической частью европейцы вообще не знают, что делать", – высказался эксперт.

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