Генштаб назвав нові втрати Росії: який місяць у 2026 році став для окупантів рекордним

Вересень 2026 став найважчим місяцем для російської армії за втратами особового складу з початку року. За даними Генерального штабу ЗСУ, за 30 днів російські війська втратили 46 230 військовослужбовців. Українська сторона називає цей показник рекордним для 2026 року.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Динаміка втрат, яку наводить Генштаб, свідчить про поступове збільшення показників протягом року. У січні йшлося про 31 710 військовослужбовців, у лютому – про 26 090, у березні – про 31 960. У квітні показник становив 32 980, у травні – 33 760, а у червні зріс до 39 290 осіб.

Влітку втрати продовжили збільшуватися: у липні українське командування повідомляло про 42 860 російських військових, у серпні – про 42 020. Таким чином, вересневий результат виявився вищим за попередній річний максимум.

Якщо порівняти січневий та вересневий показники, різниця становить 14 520 осіб. Це означає збільшення приблизно 45,8%. Загалом, за українськими підрахунками, за січень-вересень російська армія втратила близько 326 900 військовослужбовців.

У Генштабі ЗСУ пов'язують зростання втрат з інтенсивністю бойових дій та ефективністю вогневої поразки російських підрозділів. Там також стверджують, що російське командування продовжує робити спроби тиску на українські позиції, незважаючи на значні втрати.

При цьому ці цифри є оцінкою українського Генштабу. Незалежна перевірка загальної кількості загиблих і поранених в умовах війни утруднена, а російське командування регулярно публікує власні оцінки, які суттєво відрізняються від українських.

На цьому тлі вересневий показник стає ще одним індикатором високої інтенсивності боїв. Зростання втрат російської армії продовжується одночасно із збереженням тиску на українських напрямках.

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