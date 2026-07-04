Як часто можна і потрібно купати кота: багато хто про це навіть не здогадувався

Домашні кішки здатні самостійно підтримувати чистоту свого тіла, тому регулярне купання здебільшого їм не потрібне. Такого висновку приходять ветеринарні фахівці, зазначаючи, що дуже часті водні процедури можуть порушити природний захист шкіри та викликати додатковий стрес у тварини.

Купання котів. Фото: з відкритих джерел

Головним помічником кота у догляді за собою залишається його язик, вкритий безліччю твердих сосочків. Разом із природним шкірним жиром вони допомагають ефективно видаляти забруднення та підтримувати шерсть у хорошому стані без участі людини.

Для більшості короткошерстих домашніх кішок, які не виходять на вулицю, повноцінне купання рекомендується проводити лише два-чотири рази на рік або виключно при сильному забрудненні, за призначенням ветеринара або при виникненні інших особливих обставин.

Зовсім інший догляд потрібний безшерстим породам. Через особливості шкіри таким вихованцям водні процедури можуть знадобитися раз на тиждень або раз на два тижні, оскільки на поверхні тіла швидше накопичуються виділення сальних залоз.

Фахівці також радять враховувати вік, спосіб життя та стан здоров'я тварини. Літні кішки та вихованці із зайвою вагою нерідко вже не можуть повноцінно доглядати себе, тому власникам доводиться допомагати їм підтримувати гігієну. Додаткової уваги вимагають і довгошерсті породи, особливо в період сезонного линяння, коли зростає ризик утворення ковтунів.

Ветеринари наголошують, що універсального графіка купання не існує. Головне правило – дотримуватися балансу між чистотою та збереженням природного захисного шару шкіри, який відіграє важливу роль у здоров'ї домашнього вихованця.

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