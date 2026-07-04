Как часто можно и нужно купать кота: многие об этом даже не догадывались

Домашние кошки способны самостоятельно поддерживать чистоту своего тела, поэтому регулярное купание в большинстве случаев им не требуется. К такому выводу приходят ветеринарные специалисты, отмечая, что слишком частые водные процедуры могут нарушить естественную защиту кожи и вызвать дополнительный стресс у животного.

Купание котов. Фото: из открытых источников

Главным помощником кота в уходе за собой остается его язык, покрытый множеством жестких сосочков. Вместе с естественным кожным жиром они помогают эффективно удалять загрязнения и поддерживать шерсть в хорошем состоянии без участия человека.

Для большинства короткошерстных домашних кошек, которые не выходят на улицу, полноценное купание рекомендуется проводить всего два-четыре раза в год либо исключительно при сильном загрязнении, по назначению ветеринара или при возникновении других особых обстоятельств.

Совсем иной уход требуется бесшерстным породам. Из-за особенностей кожи таким питомцам водные процедуры могут понадобиться раз в неделю или раз в две недели, поскольку на поверхности тела быстрее скапливаются выделения сальных желез.

Специалисты также советуют учитывать возраст, образ жизни и состояние здоровья животного. Пожилые кошки и питомцы с лишним весом нередко уже не могут полноценно ухаживать за собой, поэтому владельцам приходится помогать им поддерживать гигиену. Дополнительного внимания требуют и длинношерстные породы, особенно в период сезонной линьки, когда возрастает риск образования колтунов.

Ветеринары подчеркивают, что универсального графика купания не существует. Главное правило – соблюдать баланс между чистотой и сохранением естественного защитного слоя кожи, который играет важную роль в здоровье домашнего питомца.

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