Почему коты постоянно приходят в ваш дом: причина удивит

Многие люди замечали, что коты регулярно появляются у их дома или даже заходят во двор. Такое поведение не случайно. Как отмечает издание Zoorithm, домашних и бездомных кошек могут привлекать безопасные условия, еда или даже обычное человеческое внимание.

Фото: из открытых источников

Специалисты объясняют, что коты – территориальные животные, постоянно исследующие окружающую местность в поисках комфортных мест для отдыха. Если они находят уютный двор или дом, где они чувствуют себя спокойно, могут возвращаться туда снова.

Одной из главных причин таких визитов есть возможность укрыться от неблагоприятной погоды. Во время дождя, зноя или холода коты ищут места, где можно переждать непогоду и почувствовать себя в безопасности. Кроме того, животных часто привлекают открытые источники пищи: корм для домашних питомцев, переполненные мусорные баки или остатки продуктов.

Не менее важным фактором есть человеческое внимание. Часть кошек носит общительный характер и не избегает контакта с людьми. Если животное хотя бы один раз получило милость или угощение, оно может воспринимать это место как дружеское и регулярно возвращаться.

Если же нежелательные визиты создают дискомфорт, эксперты рекомендуют применять только гуманные методы. Прежде всего, следует убрать все, что может привлекать животных: не оставлять еду на улице и плотно закрывать мусорные контейнеры.

Также можно воспользоваться природными средствами, запах которых кошки обычно не любят. Для этого подойдут цитрусовая кожура, кофейная гуща или специальные безопасные репелленты. Дополнительным способом защиты сада или клумб станет установка невысокого забора или проволочной сетки, что поможет предотвратить проникновение животных и сохранит растения от повреждений.

Портал "Комментарии" писал , что уличные коты могут стать настоящей проблемой для владельцев частных домов и дач. Они разрывают грядки, оставляют неприятные сюрпризы и портят клумбы. В то же время применение агрессивных методов неприемлемо. Именно поэтому все больше людей ищут гуманные решения. Существуют простые природные способы, которые помогают отпугнуть кошек без ущерба для животных и окружающей среды.