Чужі коти більше не зайдуть: прості способи відлякати їх із двору без шкоди тваринам

Вуличні коти можуть стати справжньою проблемою для власників приватних будинків і дач. Вони розривають грядки, залишають неприємні “сюрпризи” та псують клумби. Водночас застосування агресивних методів є неприйнятним. Саме тому все більше людей шукають гуманні рішення. Існують прості природні способи, які допомагають відлякати котів без шкоди для тварин і довкілля.

Як відлякати вуличних котів: безпечні та природні методи, які реально працюють

Використовувати слід безпечні методи, що базуються на особливостях нюху та поведінки тварин.

Аромати, яких коти не переносять

Коти мають дуже чутливий нюх, тому деякі запахи для них різко неприємні. Саме цим і варто скористатися. Цитрусові – один із найефективніших природних “репелентів”. Шкірки апельсинів, лимонів або грейпфрутів можна розкласти на ділянці або приготувати настій для обприскування.

Також добре працюють ефірні олії – лаванди, евкаліпта, м’яти. Достатньо змочити тканину або додати кілька крапель у воду та обробити проблемні місця. Ці запахи відлякують котів, але є безпечними для людей.

Рослини як природний захист

Деякі рослини діють як природні бар’єри. Наприклад, лаванда, розмарин або рута мають запах, який котам не подобається. Висаджування таких рослин уздовж грядок або клумб допомагає зменшити кількість “візитів”.

Окремо варто згадати так звану “рослину проти котів” (Coleus canina), яка спеціально використовується для відлякування. Її запах майже не відчувається людьми, але неприємний для тварин.

Прості побутові рішення

Іноді достатньо змінити умови на ділянці. Коти обирають місця з пухким ґрунтом, тому його варто зробити менш привабливим. Для цього підходять мульча з кори, гравій або дрібна сітка.

Ще один спосіб – використання води. Коти не люблять вологу, тому регулярний полив або автоматичні розпилювачі можуть ефективно відлякувати їх. Навіть короткий контакт із водою формує у тварини звичку уникати цієї території.

Чого не варто робити

Фахівці наголошують: не можна використовувати агресивні хімічні речовини. Це небезпечно не лише для котів, а й для інших тварин і людей. Гуманні методи працюють не гірше, але не несуть ризиків.

Крім того, важливо не залишати на подвір’ї відкриті джерела їжі, адже саме вони часто приваблюють тварин.

